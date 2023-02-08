ليبرون جيمس يحطم الرقم القياسي في دوري السلة الأمريكي

توم مالوز

بي بي سي سبورت

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريم عبد الجبار يسلم الكرة إلى ليبرون جيمس بعد أن حطم رقمه القياسي

أصبح ليبرون جيمس أفضل هدّاف في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما حطم رقم كريم عبد الجبار الذي تم تحقيقه قبل 39 عاماً.

وأحرز نجم لوس أنجليس ليكرز البالغ من العمر 38 عاماً، 38 نقطة في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 133-130 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، ليتجاوز رقم عبد الجبار البالغ 38,387 نقطة.

وكان عبد الجبار قد حطم الرقم السابق في أبريل/نيسان 1984، قبل ثمانية أشهر من ولادة جيمس.

وكان جيمس بحاجة إلى إحراز 36 نقطة في هذه المباراة لتحطيم الرقم القياسي، ونجح بذلك في نهاية الربع الثالث من المباراة التي أنهاها برفع رصيده من النقاط خلال مسيرته إلى 38,390 نقطة.

ورفع جيمس ذراعيه للأعلى محتفلاً بهذا الإنجاز، بينما وقف عبد الجبار، البالغ من العمر 75 عاماً، والذي كان حاضراً في الملعب، وصفق له.

وقال جيمس: "أن أحقق هذا بحضور أسطورة ولاعب عظيم مثل كريم، فهذا يعني الكثير لي".

وتوقفت المباراة لفترة قصيرة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، وأمسك جيمس بميكروفون لتوجيه كلمة للجمهور.

وقال: "كل من شارك معي في هذه المسيرة على مدار العشرين عاماً الماضية، أود أن أقول له شكراً جزيلاً لأنني لم أكن لأحقق ذلك بدونكم. لقد ساعدتموني. وقد ساعدني شغفكم وتضحياتكم للوصول إلى هذه النقطة".

وأضاف: "وأود أن أقول للدوري الأميركي للمحترفين ولآدم سيلفر، وللراحل العظيم ديفيد ستيرن، شكراً جزيلاً على السماح لي بأن أكون جزءاً من شيء لطالما حلمت به. لم أكن لأحلم أبداً ولو على مدار مليون عام أن يكون الأمر أفضل مما هو عليه الليلة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيمس محتفلاً بإنجازه

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وسلم عبد الجبار الكرة لجيمس للاحتفال برقمه القياسي الجديد أمام حشد من المشجعين، من بينهم أسطورة التنس جون ماكنرو، ونجوم الموسيقى جاي زي، وإل كول جي، وباد باني، والملاكم فلويد مايويذر جونيور، والممثل دينزل واشنطن.

وقال عبد الجبار، الذي اعتزل في عام 1989: "مسيرة ليبرون هي مسيرة شخص خطط للسيطرة على هذه اللعبة. علينا أن نشيد بالطريقة التي لعب بها، وبالطريقة التي يستمر بها في تقديم نفس المستويات، وبطريقة سيطرته على اللعبة".

حصل جيمس على لقب الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، وهذا هو الموسم العشرين له في الدوري، بعد أن شارك في المسابقة للمرة الأولى مع فريق مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز في عام 2003.

انضم جيمس إلى ميامي هيت في عام 2010، وفاز معه ببطولتين، قبل أن يعود لقيادة كليفلاند للفوز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الوحيدة في تاريخه في عام 2016.

ويلعب جيمس مع لوس أنجليس ليكرز منذ عام 2018 وقاده للفوز بلقب الدوري عام 2020، وكانت هذه هي المرة الرابعة أيضا التي يحصل فيها على لقب أفضل لاعب في الدوري.

فاز جيمس بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية مرتين، كما فاز بلقب أفضل لاعب في الموسم أربع مرات، ولعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين 10 مرات.

أما عبد الجبار فلعب في الدوري الأميركي للمحترفين 20 موسماً مع ميلواكي باكس ولوس أنجليس ليكرز، وفاز خلالها بستة ألقاب، وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم ست مرات، وأفضل لاعب في النهائيات مرتين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان الملاكم فلويد مايويذر جونيور من بين المشاهير في الملعب لتهنئة جيمس

وعندما سُئل جيمس بعد المباراة إذا كان هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، رد قائلاً: "سأترك الجميع يقولون رأيهم ويتحدثون عن ذلك، لكن من المؤكد أن مثل هذه النقاشات تكون رائعة".

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما حققه جيمس، قائلاً: "ليبرون، تهانينا. لقد نجحت بعزيمتك وإصرارك على تحطيم رقم قياسي استثنائي. لقد رفعت مستوى اللعبة. والأكثر من ذلك، أنك، مثل كريم وبيل راسل وغيرهم ممن سبقوك، تحديت الصعوبات وكنت مصدر إلهام للأمة لكي تكون أفضل، وتعمل بشكل أفضل، وتفي بوعدنا بالكامل".

قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين:

1: ليبرون جيمس: 38,390 نقطة

2: كريم عبد الجبار: 38,387 نقطة

3: كارل مالون: 36,928 نقطة

4: كوبي براينت: 33,643 نقطة

5: مايكل جوردان: 32,292 نقطة

6: ديرك نوفيتسكي: 31.560 نقطة

7: ويلت تشامبرلين: 31,419 نقطة

8: شاكيل أونيل: 28,596 نقطة

9: كارميلو أنتوني: 28,289 نقطة