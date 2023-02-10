كريستيانو رونالدو يسجل 4 أهداف في 40 دقيقة خلال مباراة النصر والوحدة بالسعودية

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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أربعة أهداف في المباراة التي فاز فيها فريقه النصر على فريق الوحدة ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح رصيد رونالدو في جميع مسابقات الدوري المحلية التي شارك فيها مع أندية مختلفة يتجاوز 500 هدف.

وسجل رونالدو، الذي بلغ يوم الأحد 38 عاما، أهدافه الأربعة خلال 40 دقيقة فقط، ليرتفع رصيد الأهداف، التي سجلها مع خمسة أندية وفي خمس مسابقات دوري محلية مختلفة، إلى 503 أهداف.

وانضم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى نادي النصر السعودي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتفيد التقارير بأن راتبه يبلغ نحو 200 مليون دولار سنويا.

ورغم ذلك لم يسجل رونالدو سوى هدف واحد من ضربة جزاء، في أول ثلاث مباريات تنافسية خاضها مع فريقه الجديد.

ومكنت أهداف كريستيانو رونالدو الأربعة، يوم الخميس، فريق النصر من العودة إلى صدارة الدوري السعودي، بفارق هدف عن صاحب المركز الثاني، نادي الشباب.

وكان رونالدو قد غادر مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تسجيله 103 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مرحلتين لعب فيهما مع النادي.

وسجل رونالدو في السابق 311 هدفا في الدوري الإسباني "لا ليغا" مع فريق ريال مدريد، و81 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وكان له ثلاث أهداف سجلها في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي سبورتنغ لشبونة في البرتغال.

وظل المهاجم البرتغالي لسنوات طويلة واحدا من أغلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، إذ يعتقد أنه كان يتقاضى 33 مليون يورو في يوفنتوس، قبل أن يوافق على خفض راتبه للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا 5 مرات. كما كان هداف دوري أبطال أوروبا، وهداف منتخب بلاده، الذي فاز معه بكأس أوروبا في عام 2016.

وأصبح في قطر أول لاعب يسجل في 5 دورات من كأس العالم، بعد ضربة جزاء سجلها في مرمى غانا في مرحلة المجموعات.