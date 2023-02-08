كأس العالم للأندية: ريال مدريد الإسباني يهزم الأهلي المصري ويلتقي الهلال السعودي في النهائي

قبل 16 دقيقة

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خسر فريق الأهلي المصري أمام ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

وانتهت المباراة 4-1 لصالح الفريق الإسباني، ليصعد بطل أوروبا إلى نهائي مونديال الأندية ويقابل الهلال السعودي.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع فلامنغو البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وفي مباراة الأهلي وريال مدريد، افتتح النادي الإسباني التسجيل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بهدف فينيسيوس، في الدقيقة 42، ثم عزز تقدمه بهدف آخر بقدم فالفيردي في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني، أحرز علي معلول هدف الأهلي من ضربة جزاء حصل عليها حسين الشحات، في الدقيقة 65.

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ولكن روديجير سجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واختتم هاريباس الأهداف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء للريال، في الدقيقة 86، أنقذها ببراعة حارس الأهلي محمد الشناوي. وربما فقد موديرتش التركيز بسبب استخدام أضواء الليزر من الجماهير.

وظل الأهلي، الذي تغلب على سياتل ساوندرز وأوكلاند سيتي في طريقه للدور نصف النهائي، يحاول التصدي لهجمات ريال مدريد.

كما اقترب الفريق المصري، بطل أفريقيا 10 مرات، من تحقيق التعادل بعد تسجيل الهدف الأول.

ويشارك الأهلي، ثالث نسخ مونديال الأندية في 2006 و2020 و2021، في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند، 10 مرات.

وفي مباراة النهائي المقررة يوم السبت، يواجه ريال مدريد فريق الهلال السعودي، الذي تغلب على فلامنغو البرازيلي.

وبلغ الهلال السعودي نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في نصف النهائي على فلامنغو 3-2.

ويأمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بطل كأس العالم للأندية أربع مرات، أن يحقق البطولة هذه المرة أيضا، ويعود بانتصار إلى إسبانيا لتعويض إخفاقاته في البطولات المحلية.