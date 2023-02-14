دوري أبطال أوروبا: مواجهة قوية مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الفرنسي كينغسلي كومان بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال 2020

تستأنف الليلة مبارايات دوري أبطال أوروبا بعد أن توقفت نهاية العالم الماضي قبيل إنطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق الجولة الأولى من دور الستة عشر مساء اليوم وغداً، مع مواجهات قوية بين الأندية الأوروبية الصاعدة من دور المجموعات.

ولعلّ أبرز مباريات اليوم هي المواجهة في باريس، بين نادي العاصمة باريس سان جيرمان وغريمه الألماني بايرن ميونخ.

ويسافر فريق توتنهام سبيرز إلى إيطاليا لمواجهة فريق أي سي ميلان، في ميلانو.

جدير بالذكر غياب الناديين الإسبانيين برشلونة وأتليتيكو مدريد، بعد أن خرجا من دور المجموعات وكان ذلك مفاجأة للمتابعين، لا سيما النادي الكاتلاني برشلونة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يضم باريس سان جيرمان نخبة من أهم نجوم كرة القدم في العالم

هل يثأر بايرن ميونخ من باريس سان جيرمان؟

يستضيف استاد "بارك دو فرانس" في باريس، بايرن ميونخ الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وكان النادي الباريسي قد أقصى غريمه البافاري عام 2021 في دور ربع النهائي. لكن قبل ذلك بعام، فاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية ليتوج باللقب ويحرم النادي الفرنسي من تحقيق لقبه للمرة الأولى.

تأهل بايرن ميونخ إلى دور الستة عشر بعد أن حلّ في المركز الأول في المجموعة "ج"، ودون تسجيل أي خسارة أو تعادل في ست مباريات خاضها الفريق.

بينما حلّ باريس سان جيرمان ثانياً في المجموعة "ح" التي ترأسها نادي بنفيكا، وأتت نتائج سحب القرعة لتضعه في مواجهة ميونخ مجدداً.

وخسر بايرن ميونخ على أرضه في موسم 2020-2021 من البطولة أمام سان جيرمان بنتيجة (2-3)، ولم يمكنه الفوز بهدف واحد إياباً من إكمال مسيرته في دوري الأبطال.

ويتطلع باريس سان جيرمان الذي يضم نخبة من أهم لاعبي كرة القدم مثل ميسي ونيمار وأمبابي، إلى حمل لقب بطل دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المدير الفني لنادي توتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي

توتنهام في مواجهة ميلان

يواجه أي سي ميلان، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، على ملعب سان سيرو في ميلانو عند الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وتأهل ميلان بعد أن حلّ في المركز الثاني في مجموعته، تاركاً المركز الاول لتشيلسي اللندني. بينما تصدر توتنهام المجموعة "د".

وتواجه الفريقان رسمياً خمس مرات قبل مباراة الليلة. وفاز توتنهام مرتين خلال هذه المواجهات، بينما فاز ميلان مرة واحدة، وتعادل الفريقان مرتين.

ويحتل كل من ميلان وتوتنهام المركز الخامس في ترتيب قائمة بطولتي الدوري، الإنجليزي والإيطالي.

ويلتقي تشيلسي المتأهل إلى هذا الدور، إلى جانب رديفيه في الدوري الإنكليزي الممتاز، مانشستر سيتي وتوتنهام، خارج أرضه غداً، فريق دورتموند في ألمانيا.