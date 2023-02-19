الدوري الإنجليزي الممتاز: قائد ساوثهامبتون يهدد سجل بيكهام بعد هدف من كرة ثابتة في مرمى تشيلسي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيمس وارد -براوس يحتفل بهدفه الوحيد الذي منح فريقه الانتصار على تشيلسي

أصبح قائد فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، جيمس وارد-براوس، قريبا من أن يكون "أحد أفضل" من سدد الكرات الثابتة على الإطلاق.

فقد سجل اللاعب هدفا جديدا من كرة ثابتة، يوم السبت، في مرمى فريق تشيلسي المتعثر، ليمنح فريقه، الذي يحتل المركز الأخير في قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز، فوزاً ثميناً.

وبذلك، رفع وارد-براوس عدد أهدافه من الكرات الثابتة إلى 17 هدفا.

ويتعين على وارد-براوس، البالغ من العمر 28 عاماً، تسجيل هدف واحد مماثل، ليعادل سجل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام الذي أحرز أهدافا 18 مرة من كرات ثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال قائد ساوثهامبتون لبي بي سي بعد نهاية المباراة إنه "شعور رائع. لقد سجلت أهدافاً أفضل من هذا. لكني كنت سعيداً برؤيته (الهدف) يدخل".

وأضاف قائلاً: "من الجيد بالنسبة لي أن أعلم أن أي مهارة في الحياة، إن عملت جاهداً لأجلها، يمكنك إتقانها".

وتابع بالقول: "حين كنت أفعل هذا طفلاً في حديقة والديّ، كان هذا ما حلمت به. إنه أمر عظيم أن أحقق هذا اليوم".

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عندما ارتكب لاعب تشيلسي سيزار أزبيليكويتا بحق ستيوارت أرمسترونغ قريباً من منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول، انتشر شبه صمت بين جمهور الفريق المضيف مع تقدم وارد-براوس لتسديد الكرة.

لكن في الجانب الآخر، هتف مشجعو ساوثهامبتون باسم قائد فريقهم بحماس متوقع.

هل كانت هذه هي اللحظة التي سيتوج فيها الفريق الضيف جهوده في الشوط الأول بعد إضاعة أكثر من فرصة للتقدم؟

سدد لاعب خط الوسط كرة نجحت في تخطي جدار تشيلي وطارت بعيدة عن متناول حارس البلوز كيبا أريزابالاغا.

وقال لاعب خط الوسط في المنتخب الإنجليزي فارا ويليامز لبرنامج "فاينل سكور" على بي بي سي: "الطريقة التي رفع بها الكرة خلف الحائط.. لتستقر مجدداً في الأسفل، أمر لا يصدق".

وأضاف ويليامز: "لقد أثبت لسنوات أنه متخصص الضربات الثابتة. إنه هدف مذهل".

ويعتبر اللاعب الإنجليزي السابق أيان رايت أن وارد-براوس من "النخبة"، و"لا يمكن إيقافه"، وأنه من أفضل متخصصي الكرة الثابتة على الإطلاق.

وأشاد المدير الفني لساوثهامبتون روبن سيليس بقائد فريقه قائلاً "أي كلمة أقولها عنه لن تضيف أي قيمة لما يعنيه للفريق. إنه مذهل".

وكان وارد-براوس قد سجل أربعة أهداف من كرات ثابتة خلال الموسم الماضي، ليتفوق على سجل أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يسير في الطريق ذاته هذا الموسم مع تسجيله ثلاثة أهداف من ضربات ثابتة حتى اليوم.

وقد سجل وارد-براوس سبعة أهداف من كرات ثابتة منذ بداية موسم 2021- 2022، وهو أكثر من ضعف ما سجله أي لاعب في الدوري الممتاز.