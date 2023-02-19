مانشستر يونايتد: "تساؤلات" بشأن عروض شراء النادي الإنجليزي

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

يثير عرضان قُدما للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد تساؤلات حول النزاهة الرياضية ومستويات الديون، بحسب رابطة مشجعي مانشستر يونايتد.

وقدم الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف وشركته للبتروكيماويات إنيوس عرضا للحصول على "حصة أغلبية".

وقدّم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك في قطر، عرضا آخر.

ولدى رابطة مشجعي مانشستر يونايتد "قائمة واضحة" من المطالب للمالكين، وأشارت إلى أن "اعتبارات أخرى قد تظهر" مع العرضين الرسميين.

وتدرس عائلة غليزر، التي تمتلك يونايتد منذ عام 2005، بيع النادي. وحُدد "موعد نهائي ميسّر" بحلول يوم الجمعة لتقديم المقترحات.

وأكد الملاك الأمريكيون أنهم يريدون "استكشاف بدائل استراتيجية".

وتقول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد إنهم يريدون مالكاً جديداً للاستثمار في الفريق وأولد ترافورد، و"ضمان الاستقرار المالي"، مضيفا أن هذه المبادئ مدعومة من قبل 150 مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد من جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة إنيوس إنها تريد أن تجعل بطل إنجلترا لـ20 مرة "منارة لنهج حديث وتقدمي يركز على المشجعين في الملكية".

ولمجموعة إنيوس، المملوكة للملياردير البريطاني راتكليف البالغ من العمر 70 عاماً، تاريخ من الاستثمار في الرياضة وتمتلك نادي دوري الدرجة الأولى الفرنسي نيس ونادي الدوري السويسري الممتاز، لوزان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إينيوس بقيادة السير جيم راتكليف يتمتع بتاريخ من الاستثمار في الرياضة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ويوصف الشيخ جاسم بأنه مشجع دائم لمانشستر يونايتد، وهو رئيس مجلس إدارة بنك قطر.

ومن المقرر أن يكون ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان شخصية رئيسية في أي عرض ملكية قطري، حتى لو لم يكن له دور مباشر في النادي.

وأثار احتمال الاستثمار القطري في ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز - والدولة الخليجية تمتلك فريقين أوروبيين رئيسيين - مخاوف بين مجموعات حقوق الإنسان ومجتمع المثليين والعابرين جنسيا.

"هناك تساؤلات حول النزاهة الرياضية بالنظر إلى الروابط الوثيقة بشكل استثنائي بين بعض مقدمي العروض ومالكي الأندية الأوروبية الأخرى بما في ذلك باريس سان جيرمان ونيس"، بحسب رابطة مشجعي مانشستر يونايتد، وهي من أكبر روابط المشجعين في العالم مع أكثر من 200 ألف عضو.

وأضافت: "هناك أسئلة حول ما إذا كانت أي عروض ستستند أيضاً إلى مستويات عالية من الديون".

وقالت: "نلاحظ أيضا أهمية احترام أي مالك لحقوق جميع الأشخاص، وبخاصة النساء ومجتمع المثليين والعابرين جنسياً. لقد أثيرت مخاوف من قبل مجموعات المشجعين الأخرى التي ندعمها بالكامل".

وكانت قطر للاستثمارات الرياضية التي يرأسها الخليفي، تبحث في إمكانية الحصول على حصة أصغر في ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع ملكية أندية متعددة، فإن أي عرض قطري لشراء يونايتد بالكامل، يجب أن يأتي من خلال أفراد عاديين أو هيئة مختلفة.

ومن المتوقع وجود عرضين على الأقل ليونايتد من الولايات المتحدة، وظهرت مؤشرات على اهتمام السعودية.

ويعني ذلك أن ما يصل إلى خمسة أطراف قد تحاول التفاوض على استحواذ كامل، بينما يتطلع آخرون إلى القيام باستثمار أصغر مقابل حصة جزئية في نادي أولد ترافورد.

وأضافت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد: "نحث جميع مقدمي العروض على فتح حوار مع مجموعات المشجعين".

ويحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعيين إريك تن هاغ مديراً فنياً جديداً له في الصيف الماضي، وقادهم الهولندي إلى نهائي كأس الرابطة.