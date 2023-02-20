ليفربول: جون هنري مالك النادي يقول إن "ناديه ليس للبيع"

ريفل ألدرسون & مانديب سانغيرا

بي بي سي اسكتلندا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جون هنري مع مدرب ليفربول يورعن كلوب

قال مالك نادي ليفربول، دون هنري، إنه لا يعتزم بيع النادي الانجليزي، ولكنه يتوقع استثمارا فيه.

وكانت مجموعة فينوي سبورت، التي اشترت ليفربول في عام 2010، في ديسمبر كانون الأول، إنها "تنظر في إمكانية قبول مساهمين جدد في النادي".

وقال رئيس المجموعة، توم ويرنر، بعدها، إن المالكين "يبحثون مسألة بيع النادي"، ولكنهم قد يستمرون في "الإشراف عليه" لفترة معينة.

وقال هنري لصيحفة بوستون سبورتس: "هل سنبيع نادي ليفربول؟ لا".

"هل تحدثنا عن قبول مساهمين جديد؟ نعم. هي سيحدث شيء بهذا الخصوص؟ أعتقد ذلك، ولكنه لن يكون بيعا".

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وكانت هذه إجابات المالك الأمريكي في حوار عبر البريد الالكتروني.

وكانت مجموعة فينوي منفتحة أمام المساهمين في ليفربول منذ سنوات، وكلفت في الفترة الأخيرة مورغان ستانلي وغولدمان ساكس للإشراف على العملية.

وقال هنري: "أعرف أن هناك كلاما كثيرا وتصريحات بشأن ليفربول، ولكنني أتحدث عن الحقائق فقط، وهي أننا أعلنا رسميا عن عملية كانت جارية منذ مدة".

ونشرت تصريحاته قبل المباراة بين ليفربول وريال مدريد في المباراة الأولى من دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد.

ويلعب الفريق الأحمر مباراته هذه، وهو في المركز الثامن في الدوري الانجليزي، بعدما فاز في آخر مبارتين له.

واشترت مجموعة أ سي جي ليفربول في صفقة قيمتها 300 مليون جنيه استرليني، بعد ملكية مثيرة للجدل للمالكين السابقين توم هيكس وجورج جيليت.

ويملك نجم كرة السلة الأمريكي لوبرون جيمس حصة في ليفربول منذ 2011 بنسبة 2 في المئة كلفته 4.7 مليون جنيه استرليني.

وأصبح منذ ذلك الوقت مساهما في أف سي جي التي تملك أيضا نادي بوستون ريد سوكس لكرة السلة.