ريال مدريد يسحق ليفربول بخماسية في انفيلد بدوري أبطال أوروبا

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نتيجة تاريخية حققها ريال مدريد في أنفيلد

سحق ريال مدريد منافسه ليفربول في تصفيات دوري أبطال أوروبا، إذ فاز عليه في أنفيلد بخمسة أهداف كاملة، بعدما كان متأخرا بهدفين لصفر.

وبدأ الفريق الانجليزي المباراة بوتيرة قوية وحماس مكنه من التقدم بهدفين، إذ سجل داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة ذهبية من محمد صلاح.

وخطف صلاح الهدف الثاني لفريقه، بعد 10 دقائق، مستغلا خطأ فادحا ارتكبه حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

ولكن فينيسيوس جونيور قلص الفارق في الدقيقة 21 من المباراة بتسديدة رائعة، قبل أن يقع حارس ليفربول أليسون هو الآخر في خطأ تمكن منه فينيسيوس جونيور من إضافة هدفه الثاني وتحقيق التعادل لريال مدريد.

وفي بداية الشوط الثاني، منح ميليتاو التقدم لريال مدريد برأسية من مخالفة نفذها لوكا مودريتش.

وبعدها فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب، وأضاف كريم بنزيمة الهدفين الرابع والخامس، ليضمن فوزا تاريخيا لفريقه في أنفيلد.