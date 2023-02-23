الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يصعد إلى دور الستة عشر بعد الفوز على برشلونة

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فاز مانشستر يونايتد الانجليزي على برشلونة الإسباني، بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء العودة بين الفريقين ضمن مباريات الدوري الأوروبي، ليصعد النادي الإنجليزي إلى دور الستة عشر ويقصي نظيره الإسباني.

وتقدم الضيوف الإسبان بهدف من ركلة جزاء عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 18.

واستمر كفاح الفريق المضيف على ملعب أولدترافورد، حتى الدقيقة 47 عندما أدرك التعادل، عن طريق البرازيلي فريد، وفي ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، كان على برشلونة أن يسجل هدفا آخر ليضمن التأهل، أو على الأقل الوصول لركلات الترجيح.

لكن مانشستر يونايتد عاود التسجيل مرة أخرى عن طريق اللاعب أنتوني في الدقيقة 73، ويحافظ الفريق على النتيجة ليعبر الفريق إلى دور الستة عشر على حساب العملاق الإسباني.

وفي إطار الدور نفسه تأهل إشبيلية الإسباني رغم خسارته في مباراة الإياب على مضيفه الهولندي بي إس في إيندهوفن بهدفين مقابل لاشيء، لكنه كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وكذلك تأهل باير ليفركوزن الألماني بعد فوزه على مضيفه الفرنسي موناكو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها مباراة الذهاب، لكن ركلات الترجيح حسمت تذكرة التأهل لصالح الضيف الألماني.

يوفنتوس الإيطالي تأهل أيضا على حساب نانت الفرنسي، بالفوز في فرنسا بثلاثية نظيفة، سجلها جميعا النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أما سبورتينغ لشبونة فسحق مضيفه الدانماركي ميتلاند، برباعية نظيفة ليتأهل للدور المقبل، حيث كانت مباراة الذهاب في البرتغال، قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخرج أياكس أمستردام، الهولندي، أحد أعرق فرق القارة، بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام مضيفه يونيون برلين، الألماني، بينما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.