محمد صلاح يحطم الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ويقوده للفوز على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

دخل لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، التاريخ اليوم،وسط فوضى الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها ليفربول على مانشستر يونايتد.

وبفضل تسديدته، التي جعلت ليفربول متقدما بستة أهداف، وقادته للفوز لسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد،أصبح صلاح اللاعب الأكثر إحرازا للأهداف لليفربول، على الإطلاق، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 7-0 ، خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفيه 128 و 129 في 205 مباريات في الدوري مع ليفربول، اليوم الأحد.

وبهدفيه ضد مانشستر يونايتد ، حطم صلاح الرقم القياسي لأسطورة "الريدز"، روبي فاولر، ليحوز لقب الهداف التاريخي لليفربول.

وفي أعقاب المباراة، عبّر صلاح عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي "الذي كان يسعى إليه منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز.. كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".

وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".

وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ قدومي للنادي".

وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسي.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".

الهداف التاريخي

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وتفوق صلاح على فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي. وكما يليق بذلك الرقم القياسي، تحقق ذلك في استاد آنفيلد، وضد يونايتد.

وعند سؤاله كيف سيحتفل، رد صلاح "مع عائلتي وسأحتسي شاي البابونغ وأنام".

وأكمل صلاح هجمة مرتدة خاطفة في مرمى ديفيد دي خيا في الدقيقة 66 ليحرز هدفه الأول والرابع لليفربول، ليصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المباريات ضد يونايتد.

وسجل صلاح في الدقيقة 83 هدفه العاشر ضد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح الخصم الرئيسي لمانشستر يونايتد، وجعلته أهدافه العشرة متفوقا على ستيفن جيرارد، الذي سجل ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد يونايتد. وبذلك، عزز صلاح مكانته كأسطورة ليفربول الحديثة.

وسجل صلاح أهدافا ضد 26 ناديا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل تسعة أهداف في مباريات ضد كل من واتفورد ووست هام، وثمانية في مباريات أمام بورنموث، غير أن صلاح سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد أكثر من أي ناد آخر. ولا عجب أن المشجعين واللاعبين المخضرمين في ليفربول يحبونه على حد سواء.

وقال غرايم سونيس، لاعب ومدرب ليفربول السابق، عن صلاح على قناة سكاي سبورتس "لقد كان رائعا لهذا النادي".

وأضاف أنه "المهاجم الأكثر نهما الذي صادفته، لكن كل المهاجمين الكبار كذلك".

"من الصعب إيجاد هداف جيد، وهو صاحب موهبة حقيقية. أنا متأكد أن العمل معه رائع، وعندما يكون لديك لاعب مثل هذا في فريقك، تصبح لديك فرص كبيرة."

ومرت أوقات في هذا الموسم بدا فيها صلاح أقل من مستواه، حيث كان ليفربول متأخرا وكان صلاح يلعب دون وجود ساديو ماني، الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، كانت مباراة اليوم بمثابة تذكير، جاء في الوقت المناسب، بمواهب لاعب كان يُنظر إليه على أنه يعاني من موسم سيء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 11 هدفا، حتى الآن، وصنع سبعة آخرين.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراغر، القول: "لا أشعر بالقلق على صلاح مطلقا". وأضاف: "بين الحين والآخر يلعب بضع مباريات دون أن يسجل، لكنه هداف رائع".

وتابع: "إنه ينتعش في المباريات الكبيرة، بهذه السرعة والطاقة. إنه مصدر إلهام وواحد من أفضل المهاجمين الذين رأيناهم على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأدى تحسن مستوى ليفربول في الدوري، بأربعة انتصارات في خمس مباريات مع تسجيل 13 هدفا لم تستقبل شباكه أيا منها، إلى عودة الفريق إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل كبير. وهو الآن في المركز الرابع بثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة.

إذا كان ليفربول سيعود إلى بطولة النخبة الأوروبية، فلا شك أن المدرب يورغن كلوب سيكون لديه دور رئيسي في ذلك.

وقال كلوب بعد الفوز على يونايتد ""مائة وتسعة وعشرون هدفا هذا رقم قياسي مذهل. إنه لاعب مميز".

وأضاف "نحن نقدره الآن ولكن في المستقبل سوف يتذكر الناس ذلك اليوم في إعجاب قائلين لقد شهدنا شيئا مميزا بحق".

وفاز صلاح بالحذاء الذهبي لأكبر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا في موسم 2017-2018 وأضاف: "أعتقد أنه بعد موسمي الأول كنت دائما أسعى لهذا الرقم القياسي".