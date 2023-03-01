جوست فونتين: وفاة صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في كأس العالم في نسخة واحدة

توم مالتوس

بي بي سي الرياضية

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

توفي جوست فونتين، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، عن عمر يناهز 89 عاما.

وسجل فونتين 13 هدفا في ست مباريات فقط مع منتخب فرنسا في كأس العالم 1958 بالسويد، عندما احتل "الديوك" المركز الثالث.

ويحتل فونتين المركز الرابع في قائمة هدافي كأس العالم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ناديه السابق ستاد ريمس "نجم كرة القدم الفرنسية، مهاجم بارز، لاعب ريمس الأسطوري".

وقال ناديه السابق باريس سان جيرمان "التفكير في جوست فونتين. أيقونة كرة القدم الفرنسية الذي تركنا".

ووصف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فونتين بأنه "الهداف الأبدي" و"أسطورة كرة القدم العالمية".

وقال فيليب ديالو، الرئيس المؤقت للاتحاد "وفاة جوست فونتين تغرق كرة القدم الفرنسية في مشاعر حزن عميقة".

وأضاف: "لقد كتب واحدة من أجمل الصفحات في تاريخ المنتخب الفرنسي".

وقال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا إن وفاة فونتين "ستحزن كل من يحب كرة القدم"، مضيفا أنه "سيبقى أسطورة منتخب فرنسا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جوست فونتين محمولا من قبل زملائه في المنتخب بعد حصوله على لقب هداف كأس العالم 1958

ستقام مراسم التصفيق لمدة دقيقة تكريما لفونتين في جميع ملاعب كرة القدم الفرنسية، ابتداء من مباريات الأربعاء في كأس فرنسا.

مهاجم غزير الأهداف وصاحب رقم قياسي

ثلاثة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في نهائيات كأس العالم أكثر من فونتين، وهي إحصائية أكثر بروزا من حقيقة أنه لعب فقط في بطولة 1958.

لم يكن ليشارك حتى هناك، لولا الإصابات التي تعرض لها زملاؤه المهاجمون تادي سيسوفسكي وزميله في ريمس، رينيه بليارد.

واصل المهاجم التسجيل في كل مباراة في السويد، بما في ذلك أربعة أهداف في الفوز 6-3 على ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركز الثالث.

في المجموع، سجل فونتين 30 هدفا في 21 مباراة فقط مع فرنسا بين عامي 1953 و1960.

وقضى معظم حياته المهنية في ستاد ريمس، حيث سجل 145 هدفا في 152 مباراة، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ووصل إلى نهائي كأس أوروبا 1959، عندما خسر أمام فريق ريال مدريد الذي يضم ألفريدو دي ستيفانو وفيرينك بوشكاش.

كما لعب مع فريق نيس ونادي الاتحاد المغربي، لكنه اضطر للاعتزال في عام 1962 عن عمر يناهز 28 عاما بعد إصابته بكسر في الساقين.

كمدرب، أدار فونتين مباراتين مع فرنسا في عام 1967 قبل أن يقود باريس سان جيرمان إلى الدرجة الأولى في عام 1974، حيث ظلوا هناك منذ ذلك الحين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان فونتين (الصف الأمامي، الثاني من اليمين) لاعبا في فريق ريمس الشهير الذي فاز بثلاثة ألقاب بالدوري الفرنسي وثلاثة كؤوس فرنسية وبلغ نهائي كأس أوروبا عام 1959

تبع ذلك فترة قصيرة في تولوز قبل أن يتولى مسؤولية تدريب منتخب المغرب، البلد الذي ولد فيه، وقادهم إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 1980.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأت مسيرة فونتين التدريبية بمباراتين مع فرنسا، لكنها حققت نجاحا أكبر مع باريس سان جيرمان والمغرب

يذكر فونتين أيضا لمساعدته في تشكيل اتحاد اللاعبين الفرنسيين "يو إن إف بي"، ليصبح أول رئيس له في عام 1961.