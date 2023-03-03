أشرف حكيمي: من التألق مع أسود الأطلس في مونديال قطر إلى مواجهة تهمة الاغتصاب في فرنسا

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، شوهد أشرف حكيمي خلال تدريبات فريق باريس سان جيرمان الجمعة 3 مارس/ آذار 2023

تفيد التقارير الواردة من فرنسا بأن سلطات التحقيق في البلاد وجهت إلى لاعب كرة القدم المغربي الدولي أشرف حكيمي تهمة الاغتصاب.

واستجوب الادعاء يوم الخميس لاعب فريق باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، البالغ من العمر 24 عاما، فيما يتعلق باتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ووجه إليه الادعاء اتهامات لاحقا.

وشوهد اللاعب المولود في مدريد، والذي كان جزءًا أساسيًا من مسيرة المغرب التاريخية إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر العام الماضي، في تدريبات باريس سان جيرمان صباح الجمعة.

واتصلت وكالة فرانس برس بالنادي ولم يعلق.

ويُزعم أن حكيمي دفع ثمن سفر المرأة التي اتهمته إلى منزله، بينما كانت زوجته وأطفاله غائبين في عطلة.

وقال مكتب الادعاء الفرنسي إن حكيمي وضع تحت مراقبة الشرطة، ومُنع من الاتصال بالضحية المزعومة.

وقالت محامية النجم المغربي، في وقت سابق، إن الاتهامات في حق موكلها بتهمة اغتصاب سيدة فرنسية عارية عن الصحة، وإنه مستعد للتعاون مع القضاء.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، التي نشرت عن التحقيق لأول مرة، إن التحقيق فتح بعد أن أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما الشرطة يوم الأحد الماضي بتعرضها للاغتصاب.

وبموجب القانون الفرنسي، لا يعني توجيه الاتهام بالضرورة أن القضية ستحال إلى المحاكمة.

من هو أشرف حكيمي؟

وٌلد حكيمي عام 1998 في العاصمة الإسبانية مدريد، لأبوين مغربيين، وتم اكتشافه من خلال أكاديمية ريال مدريد وهو في السابعة من عمره، بينما كان يلعب لفريقه المحلي كولونيا أوفيجيفي،

يحمل حكيمي أيضًا الجنسية الإسبانية، وُيعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين في العالم.

مسيرته الكروية

بدأ اللعب مع "ريال مدريد كاستيا" وهو الفريق الرديف لريال مدريد في عام 2016، وتم ترقيته إلى الفريق الأول في عام 2017.

في 9 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أصبح أشرف حكيمي أول لاعب عربي وأفريقي يسجل بقميص ريال مدريد في مباراة فوز الريال 5-0 على إشبيلية.

تم إرساله في صفقة إعارة لمدة عامين إلى فريق بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وذلك في يوليو/ تموز عام 2018، وفاز بكأس الدوري الألماني الممتاز في 2019، قبل انتقاله في يونيو/ حزيران عام 2020 إلى إنتر ميلان في صفقة بقيمة 40 مليون يورو، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول، منهيا غياب لقب الدوري عن النادي لمدة 11 عاما.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم تكريم أشرف حكيمي (يمين) في حفل توزيع جوائز الفيفا لأفضل 11 لاعبا قبل أيام، إلى جانب كيليان مبابي (وسط) وليونيل ميسي (يسار)

أثار أداؤه اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، حيث وقع معه باريس سان جيرمان عقدا في عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

تم اختياره في تشكيلات منتخب المغرب لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2018، وكأس الأمم الأفريقية في 2019 و 2021.

وكان اللاعب من الركائز الأساسية التي قادت منتخب المغرب في مونديال قطر نهاية العام الماضي الى إنجاز غير مسبوق، حين أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وتم اختيار حكيمي، الذي يلعب في مركز مدافع أيمن، هذا الأسبوع ضمن تشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2022.

حياته الشخصية

حكيمي متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك، وهي من أصل تونسي، ولديهما ولدان.

التقى بزوجته أثناء وجوده في ألمانيا عام 2018، ثم تزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. واستقبل حكيمي، البالغ من العمر الآن 24 عاما، ابنا اسمه أمين في نفس العام وصبيا ثانيا خلال عام 2022.