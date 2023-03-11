الدوري الانجليزي الممتاز: ليفربول يخسر من بورنموث بهدف وصلاح يضيع ركلة جزاء

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الهزيمة حالت دون صعود ليفربول إلى المرمز الرابع في ترتيب الدوري

خسر فريق ليفربول في الدوري الانجليزي بهدف لصفر أمام بورنموث، بعدما ضيع محمد صلاح ركلة جزاء.

ولم يتمكن أشبال المدرب يورغن كلوب من تأكيد القوة الخارقة التي أظهروها في المباراة السابقة أمام مانشستر يونايتد إذ فاز ليفربول بسبعة أهداف كاملة مقابل صفر.

ودفع ليفربول الثمن بسبب خطأ دفاعي مكن مهاجم بورنموث، فيليب بيلينغ من التسجيل على بعد 8 أمتار من المرمى، بكرة وصلته من زميله دانغو.

وكاد فرجيل فان دايك أن يسجل برأسية محكمة لولا تدخل دفاع بورنموث لإبعاد الكرة من على خط المرمى عندما كانت النتيجة بلا أهداف.

وتصدى نيتو لمحاولة البديل دييغو جوتا قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول إثر لمس لاعب بورنموث آدم سميث الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

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ولكن محمد صلاح الذي أصبح الأسبوع الماضي الهداف التاريخي للفريق في الدوري الانجليزي بتسجيله 129 هدفا، أهدر الفرصة بتسديدة خارج إطار المرمى، أدخلت الطمأنينة في قلوب جماهير بورنموث.

وصعد بورنموث بفضل هذا الفوز إلى المركز 17 في ترتيب الدوري الانجليزي، ولكن لم يفلح ليفربول من الصعود إلى المركز الرابع لأول مرة هذا الموسم، بعد مسيرة مخيبة حتى الآن.

وبعد تسجيلهم سبعة أهداف في المباراة السابقة، لم يتمكن لاعبو ليفربول من التسجيل أمام أضعف دفاع في الدوري الانجليزي.

وتواجه الفريق مهمة ضخمة في دوري أبطال أوروبا عندما يسافر الأربعاء إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد، من أجل تدارك خسارته بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب.