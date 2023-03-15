كأس العالم 2030: ما هي حظوظ المغرب باستضافة الحدث الرياضي؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حققت المغرب إنجازا غير مسبوق في كأس العالم قطر 2022 كأول دولة أفريقية تصل إلى المربع الذهبي

أعلن المغرب أنه انضم للطلب الذي تقدمت به إسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم ثلاثي لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وكانت أوكرانيا قد تقدمت مع إسبانيا والبرتغال بنفس الطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولم يتضح بعد مصير طلب كييف التي تعاني من الحرب بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وربما يكون انضمام المغرب كشريك لإسبانيا والبرتغال بدلاً من أوكرانيا، نتيجة لمخاوف الفيفا حيال الحرب، والصعوبات التي قد تواجه الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في إدارة مثل هذه البطولة العالمية.

ويبدو أن المغرب عازم على المنافسة بقوة مدعوماً بإرادة سياسية، إذ قال الملك المغربي في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأوضح الملك في رسالته أن هذا الترشيح المشترك، الذي يُعدّ سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وتابع: "سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

يذكر انه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس مطلع الشهر الماضي أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

المغرب وكأس العالم

وتقدم المغرب بعروض لتنظيم كأس العالم قبل ذلك، وكاد يفوز بفرصة تنظيم أكبر بطولة لكرة القدم، لكنها خسرت لصالح جنوب أفريقيا في 2010.

وترشح المغرب خمس مرات لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، أبرزها في عام 1998 عندما نال 7 أصوات مقابل 12 لفرنسا، و في عام 2010 عندما نال 10 أصوات مقابل 14 لجنوب إفريقيا.

وفي التصويت على النسخة المقبلة المقررة في ثلاث دول، نال المغرب 65 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية مقابل 134 للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستضافت القارة الإفريقية النهائيات مرة واحدة عام 2010 في جنوب إفريقيا، عندما أحرزت إسبانيا لقبها الأول.

مفاجأة للعالم

وفاجأ المنتخب المغربي لكرة القدم العالم عندما حل رابعاً في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر محققاً أرقام قياسية.

وكان المغرب كانت المنتخب الأفريقي الأول الذي يصل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم قبل أن يخسر أمام فرنسا واحتلال المركز الرابع في البطولة عقب الخسارة من كرواتيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاجأ المنتخب المغربي لكرة القدم العالم عندما حل رابعاً في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر

كما استضافت هذه الدولة الأفريقية كأس العالم للأندية في عام 2022، وهي البطولة التي أُجلت بسبب كأس العالم قطر 2022، الشهر الماضي.

كما تأكد تلقي الفيفا عدة طلبات لتنظيم كأس العالم 2030، من بينها طلب قدمته دول في أمريكا الجنوبية وتضم الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي، التي استضفت كأس العالم عام 1930.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المونديال عام 2026، بمشاركة 48 فريقاً يلعبون 104 مباراة.