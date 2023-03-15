دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يهزم ليفربول مجددا ونابولي يفوز على أينتراخت فرانكفورت

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نابولي يتأهل لربع النهائي البطولة لأول مرة

تأهل ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فبينما تغلب ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في مباراة الإياب بنتيجة 1-0 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حقق نابولي إنجازا كبيرا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-0.

وبذلك، تأهل الفريق الإيطالي لربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مباراة ريال مدريد وليفربول، سجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليفوز الفريق بنتيجة المباراتين 6-2، بعد أن كان فاز في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بنتيجة 5-2.

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وبهذه النتيجة تأهل نادي ريال مدريد إلى دور ربع نهائي البطولة بينما ودع ليفربول المنافسات.