دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يهزم ليفربول مجددا ونابولي يفوز على أينتراخت فرانكفورت
تأهل ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
فبينما تغلب ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في مباراة الإياب بنتيجة 1-0 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حقق نابولي إنجازا كبيرا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-0.
وبذلك، تأهل الفريق الإيطالي لربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
وفي مباراة ريال مدريد وليفربول، سجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليفوز الفريق بنتيجة المباراتين 6-2، بعد أن كان فاز في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بنتيجة 5-2.
وبهذه النتيجة تأهل نادي ريال مدريد إلى دور ربع نهائي البطولة بينما ودع ليفربول المنافسات.
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وكان ليفربول خسر في نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد 0-1، ليحقق الفريق الإسباني لقبه 14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.
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