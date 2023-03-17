دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يواجه ريال مدريد، ومانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، تشيلسي يواجه أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور الربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بين حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الانجليزي، كما يلعب الفريق الانجليزي الثاني، مانشستر سيتي مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ويواجه أنتر ميلان الإيطالي نظيره البرتغالي بنفيكا. أما حامل لقب الدوري الإيطالي، أي سي ميلان، فيواجه متصدر الدوري الايطالي هذا الموسم نابولي.

وإذا تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي، فإنهما سيتواجهان في نصف نهائي إنجليزي خالص، أما مباراة نصف النهائي الأخرى فستكون بين أي سي ميلان أو نابولي و إنتر ميلان أو بنفيكا.

وستجري مباريات الذهاب في ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل نيسان، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

أما مباريات الذهاب في نصف النهائي فستكون يومي 9 و10 مايو أيار، ومباريات الإياب يوم 16 و17 من الشهر نفسه.

وستقام المباراة النهائية في ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا يوم 10 يونيو حزيران المقبل.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - تشيلسي

إنتر ميلان - بنفيكا

مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ

أي سي ميلان - نابولي

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أي سي ميلان أو نابولي - بنفيكا أو إنتر ميلان

ريال مدريد أو تشيلسي - مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ

تحليل

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لا تبدو القرعة جيدة مع الفريقين الانجليزيين، تشيلسي ومانشستر سيتي، فقد وضعتهما أمام عملاقين من عمالقة دوري أبطال أوروبا، حامل اللقب ريال مدريد، وبايرن ميونيخ. كما حتمت عليهما مواجهة بينهما في حال تأهلهما إلى نصف النهائي.

وتبدو المواجهة بين تشيلسي وريال مدريد من الوهلة الأولى محسومة لأبطال أوروبا، بالنظر إلى المستوى الذي أظهره أشبال أنشيلوتي في المرحلة السابقة أمام ليفربول.

كما أن تشيلسي لا يزال يبحث مستواه الحقيقي وتوازنه منذ تولي غراهام بوتر مهام التدريب من توماس توخيل، والعدد الكبير من اللاعبين الوافدين إلى الفريق.

ولكن من الخطأ الاستهانة بقدرات فريق مثل تشيلسي، فهو قادر على قلب الموازين في أي مباراة بفضل المهارات التي يملكها، والتجربة التي اكتسبها في المنافسات الأوروبية، والإنجازات التي حققها على الرغم من الظروف والأزمات التي مر بها.

أما مانشستر سيتي، فلا يزال يبحث عن أول تتويج أوروبي له، إذ لم يسبق له أن فاز بدوري أبطال أوروبا على الرغم من سيطرته على المنافسات المحلية لسنوات طويلة، والعدد الهائل من النجوم والمهارات الفنية العالية التي يمتلكها.