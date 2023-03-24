هاري كين: النجم الإنجليزي يقود منتخب بلاده للفوز على إيطاليا ويصبح الهداف التاريخي لـ "الأسود الثلاثة"

فيل ماكنولتي

محرر الشؤون الرياضية، بي بي سي

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل هاري كين ركلة جزاء في الشوط الأول ضد إيطاليا ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا

أصبح هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، الذي افتتح مشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بفوزه على إيطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1961 التي تفوز فيها إنجلترا على إيطاليا في عقر دارها.

ودون كين اسمه في كتب التاريخ في الدقيقة 44 عندما أحرز هدفا في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مسجلا هدفه رقم 54 على المستوى الدولي، ليتجاوز حامل الرقم القياسي السابق واين روني.

منح ديكلان رايس إنجلترا التقدم مبكرا، قبل أن يعزز كين النتيجة للمنتخب الإنجليزي بهدف من ركلة جزاء.

وتحسن أداء إيطاليا مع بداية الشوط الثاني، في الوقت الذي تراجع فيه أداء المنتخب الإنجليزي، وسجل ماتيو ريتيغي هدف تقليص النتيجة في شباك جوردان بيكفورد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق حصل لوك شو على البطاقة الصفراء الثانية، لكن إنجلترا تمكنت من الحفاظ على النتيجة.

قدمت إنجلترا أداء رائعا في الشوط الأول وسيطرت على مجريات اللقاء تماما بفضل تألق ديكلان رايس وجود بيلينغهام، بالإضافة إلى كين الذي كتب اسمه في سجلات التاريخ في هذه المباراة.

وأهدر جاك غريليش فرصة محققة كان من شأنها أن تجعل إنجلترا تتقدم بثلاثية نظيفة وتتجنب القلق الذي واجهته في الشوط الثاني.

حاولت إيطاليا العودة في الشوط الثاني، وساعدها في ذلك التراجع الواضح في أداء المنتخب الإنجليزي، الذي بدا بشكل مختلف تماما عما كان عليه في الشوط الأول.

قلصت إيطاليا النتيجة بهدف وسيطرت على مجريات اللقاء قبل النهاية، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.

وكادت الأمور تتعقد بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بعد طرد لوك شو، الذي حصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 78 لإضاعة الوقت أثناء استعداده لتنفيذ رمية تماس، في حين حصل في البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله العنيف على ريتيغوي.