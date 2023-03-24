هاري كين: النجم الإنجليزي يقود منتخب بلاده للفوز على إيطاليا ويصبح الهداف التاريخي لـ "الأسود الثلاثة"
- فيل ماكنولتي
- محرر الشؤون الرياضية، بي بي سي
أصبح هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، الذي افتتح مشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بفوزه على إيطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1961 التي تفوز فيها إنجلترا على إيطاليا في عقر دارها.
ودون كين اسمه في كتب التاريخ في الدقيقة 44 عندما أحرز هدفا في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مسجلا هدفه رقم 54 على المستوى الدولي، ليتجاوز حامل الرقم القياسي السابق واين روني.
منح ديكلان رايس إنجلترا التقدم مبكرا، قبل أن يعزز كين النتيجة للمنتخب الإنجليزي بهدف من ركلة جزاء.
وتحسن أداء إيطاليا مع بداية الشوط الثاني، في الوقت الذي تراجع فيه أداء المنتخب الإنجليزي، وسجل ماتيو ريتيغي هدف تقليص النتيجة في شباك جوردان بيكفورد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
قصص مقترحة نهاية
وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق حصل لوك شو على البطاقة الصفراء الثانية، لكن إنجلترا تمكنت من الحفاظ على النتيجة.
قدمت إنجلترا أداء رائعا في الشوط الأول وسيطرت على مجريات اللقاء تماما بفضل تألق ديكلان رايس وجود بيلينغهام، بالإضافة إلى كين الذي كتب اسمه في سجلات التاريخ في هذه المباراة.
وأهدر جاك غريليش فرصة محققة كان من شأنها أن تجعل إنجلترا تتقدم بثلاثية نظيفة وتتجنب القلق الذي واجهته في الشوط الثاني.
حاولت إيطاليا العودة في الشوط الثاني، وساعدها في ذلك التراجع الواضح في أداء المنتخب الإنجليزي، الذي بدا بشكل مختلف تماما عما كان عليه في الشوط الأول.
قلصت إيطاليا النتيجة بهدف وسيطرت على مجريات اللقاء قبل النهاية، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.
وكادت الأمور تتعقد بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بعد طرد لوك شو، الذي حصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 78 لإضاعة الوقت أثناء استعداده لتنفيذ رمية تماس، في حين حصل في البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله العنيف على ريتيغوي.
لكن إيطاليا لم تكن بالقوة الكافية لكي تجعل المنتخب الإنجليزي يدفع الثمن. أما إنجلترا فبدأت مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بشكل مثالي، ولديها الآن فرصة للبناء على هذه النقاط الثلاث عندما تواجه أوكرانيا على ملعب ويمبلي يوم الأحد.