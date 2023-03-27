تصفيات أمم أوروبا: المنتخب الانجليزي يفوز على أوكرانيا بهدفين نظيفين

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واصل المنتخب الانجليزي حصد النقاط بالفوز على المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب ويمبلي، في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وبذلك يتصدر المنتخب الانجليزي المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، ست نقاط، بعد الفوز على المنتخب الإيطالي، على ملعبه، في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان ذلك هو الفوز الأول في التاريخ للمنتخب الانجليزي على نظيره الإيطالي، على ملعب الأخير، منذ عام 1961، مع أداء رائع، وفرص عديدة.

وأمام أوكرانيا، لم ينجح المنتخب الانجليزي في خلق الكثير من الفرص، حتى الدقيقة 37، عندما استغل هاري كين، عرضية بوكايو ساكا، ليسجل من رأسية الهدف الأول لانجلترا، وهدفه الدولي رقم 55 مع المنتخب.

وبعد 3 دقائق سجل ساكا بنفسه الهدف الثاني لانجلترا حين نجح جناح أرسنال في التحرر من الرقابة، على حدود منطقة الجزاء، وتسديد كرة مقصية رائعة، على يمين الحارس.

وقدم جيمس ماديسون، لاعب فريق ليستر سيتي، أداءا جيدا في مشاركته للمرة الأولى كأساسي، مع المنتخب، كما ظهر أيفان توني، لاعب برينتفورد، للمرة الأولى مع المنتخب، بعد دخوله بديلا، محل هاري كين.

موهبة ساكا

يعد ساكا واحدا من مواهب المنتحب الانجليزي الصاعدين، وجزءا من الجيل الجديد، الذي بتبناه المدير الفني للمنتخب، غاريث ساوثغيت، والذي يتجهز لخوض مباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 24) بهدف تحقيق لقب بطولة كبرى للمرة الأولى له مع المنتخب.

وقدم ساكا أداءا رائعا مع أرسنال خلال الموسم الجاري، ما ساهم في تصدر الفريق جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، (بريميير ليغ)، وواصل اللاعب تقديم الأداء الممتاز بعد عودته من كأس العالم.

وكان ساكا اللاعب الأكثر خطورة في مركز الجناح الأيمن لمنتخب انجلترا، ليؤكد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أنه موهبة ذهبية، ينتظرها مستقبل لامع في كرة القدم.

وفي المباراة الأخيرة، صنع ساكا الهدف الأول لهاري كين، بينما سجل الهدف الثاني بنفسه، بمهارة فائقة.

انطلاقة رائعة لانجلترا

صدر الصورة، Reuters

لم يكن ساوثغيت، يتمنى انطلاقة أفضل في مباريات المجموعة الثالثة، حيث انتهت أقوى مباراتين فيها بحصد الحد الأقصى من النقاط المتاحة.

وكان جزء قليل من الأداء الرائع للمنتخب الانجليزي في المباراتين، كافيا ليشعر ساوثغيت بالرضى، خاصة خلال الشوط الأول أمام إيطاليا في نابولي، كما أن اللاعبين اكتفوا بالأداء المطلوب بعد تسجيل هدفين في مرمى أوكرانيا، في المباراة الثانية.

وبذلك أصبحت انجلترا الأقرب للتأهل، من المجموعة، لخوض نهائيات يورو 24 في ألمانيا، حيث سيكون المنتخب مرشحا أيضا للفوز باللقب، وقد أكد الأداء في المباراتين الأولتين في التصفيات من هذه الترشيحات.