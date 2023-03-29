ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني يتخطى حاجز الـ 100 هدف مع منتخب بلاده

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميسي يحتفل مع زملائه في المباراة التي فاز فيها منتخب الأرجنتين بسبعة أهداف نظيفة

تخطى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، حاجز المئة هدف دولي مع منتخب بلاده بعد أن أحرز الهاتريك الدولي السابع في مسيرته الكروية في مباراة ودية أمام منتخب كوراساو.

وحقق ميسي هذا الإنجاز عندما افتتح التهديف لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 20 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو ديل إستيرو".

وسجل المهاجم الأرجنتيني الأسطوري البالغ من العمر 35 سنة، هدفين آخرين في المباراة قبل نهاية شوطها الأول ليكمل الثلاثية.

كما سجل أيضاً لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي إنزو فرناندز. وبعد نهاية المباراة، حمل لاعبو الأرجنتين كأس العالم أمام 42 ألف مشجع.

وكانت هذه هي المباراة الثانية التي يلعبها المنتخب الأرجنتيني على أرضه منذ أن هزم المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022 بضربات الترجيح.

وسجل ميسي هدفه رقم 800 - والهدف رقم 99 مع منتخب الأرجنتين - في مباراة منتخب بلاده الودية أمام بنما في بيونس أيرس الأسبوع الماضي، والتي فازت فيها الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة الاحتفالية بكأس العالم.

وافتتح مهاجم باريس سان جيرمان ثلاثيته مع منتخب بلاده عندما تسلم تمريرة من جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط فياريال المعار إلى توتنهام الإنجليزي، ليسددها ميسي بقوة في الزاوية البعيدة.

وبعد ثلاث دقائق، سبق نيكولاس جونزاليس الحارس إيلوي روم وسجل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، قبل أن يصنع جناح فيورينتينا الهدف الشخصي الثاني لميسي.

وأحرز فرناندز الهدف الرابع لصالح الأرجنتين من قذيفة مدوية، قبل أن يصنع لو سيلسو هدفا لميسي، ليحرز نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في غضون 37 دقيقة فقط.

وسجل أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتيل لمنتخب الأرجنتين أيضاً، لكن الليلة كانت ليلة ميسي الذي عزز مركزه في صدارة هدافي منتخب الأرجنتين عبر التاريخ بـ 102 هدفا، يليه غابرييل باتيستوتا في المركز الثاني بـ 56 هدفاً.