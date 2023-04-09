إيرلينغ هالاند: مهاجم مانشستر سيتي "وصل لمستوى رونالدو وميسي"

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ليس سراً أن مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، يسجّل الكثير من الأهداف - لكن الهدف الذي سجله في مرمى ساوثهامبتون من خلفية مزدوجة مذهلة يعد بلا شك واحدا من أجمل أهدافه على الإطلاق.

وأسفرت هذه التسديدة عن الهدف الثاني لهالاند في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب "سانت ماري" وانتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

كانت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم النرويجي العملاق في المباراة بعد إصابته في الفخذ، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أعلن عن استعادته كامل لياقته عبر تلك اللعبة الأكروباتية.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلا مطاردة أرسنال الذي يتصدر جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي عدد المواجهات التي فاز فيها في كل المنافسات توالياً إلى ثماني مباريات.

وقال المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا: "لقد عشنا عقدين لا يصدّقان مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن ها هو [هالاند] على المستوى نفسه".

وأضاف غوارديولا لبي بي سي سبورت: "الهدف الثاني كان رائعا. ليس سهلا أن تلتقط الكرة في الهواء وتسددها على أرضية الملعب. أعتقد أن ملاك النادي اشتروه [هالاند] من أجل مثل هذه المباريات. لم نكن في أفضل حالاتنا، لكنه أحرز هذا الهدف المذهل".

وضمّ مانشستر سيتي، المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعةٍ من المواسم الخمسة الماضية، هالاند من بوروسيا دورتموند في يوليو/تموز مقابل 51.2 مليون جنيه إسترليني.

ولم تكد تمضي تسعة أشهر حتى عادل هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز في كل المنافسات في موسم واحد - 44 هدفا.

وبالمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يكون لدى هالاند 16 مباراة ليكسر ذلك الرقم الذي سجله من قبل رود فان نيستلروي في 2003 ثم محمد صلاح في 2018.

علاوة على ذلك، يعدّ هدف هالاند الرائع في شباك ساوثهامبتون هو الهدف رقم 30 الذي يحرزه في الموسم الحالي. وبالأخذ في الاعتبار أنه لم يشارك سوى في 27 مباراة فقط، يعتبر هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هذا العدد من الأهداف.