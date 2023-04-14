يورغن كلوب: ماذا قال مدرب ليفربول عن مصير صفقة بيلينغهام؟

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جود بلينغهام

علّق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على طلب مبالغ مالية كبيرة في صفقات انتقال اللاعبين، مقارناً الأمر بطلب طفل عمره خمس سنوات، سيارة فيراري بمناسبة عيد الميلاد.

ورغم الكلام عن رغبة ليفربول الشديدة في ضمّ لاعب وسط منتخب إنجلترا جود بلينغهام، لن يمضي نادي "الريدز" قدما في هذه الصفقة بسبب المبلغ المالي المتعلق بإتمامها.

فقد تفوق التكلفة المقترحة لانتقال بلينغهام (19 عاماً) من نادي دورتموند الألماني أكثر من 100 مليون جنيه استرليني.

وعلّق يورغن كلوب قائلاً :"لا يمكن استيعاب ستة لاعبين في الصيف، مع 100 مليون جنيه استرليني لكل منهم".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "لسنا أطفالا، عندما تسأل الأطفال في سن الخامسة ماذا يريدون لعيد الميلاد ويقولون فيراري، لن 'تقول أوه هذه فكرة جيدة‘".

"ستقول لا، ثمنها باهظ جدا، وعلى أي حال لا تستطيع قيادتها. وإذا جعل هذا الطفل حياته غير سعيدة لأنه لن يحصل على فيراري، ستكون حقا حياة بائسة".

وتابع كلوب قائلاً: "ستبحث عما يمكنك فعله، وستعمل وفق ذلك".

وأضاف: "ما نحتاجه وما نريده، نحاول قطعا كل شيء للحصول عليه، لكن هناك لحظات عليك أن تتقبل فيها أن هذا أو ذاك ليس ممكنا بالنسبة لنا".

ومن ناحية أخرى، سيكون لويس دياز جاهزاً لخوض مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في استاد "إيلاند رود" مساء الاثنين.

ولم يحقق فريق الريدز سوى فوز بمباراة واحدة من بين آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقع كلوب أن يقاتل فريق ليدز يونايتد في مواجهة الاثنين، بعد هزيمته في ملعبه أمام كريستال بالاس 1-5 يوم الأحد الماضي.

وقال: "ليس لدينا ما نخسره، سنحاول أشياء جديدة، كل شيء موضوع على الطاولة. أتطلع قدماً للمواجهة. سيخرج لاعبو الليدز مع كل ما لديهم. لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق".

التعامل مع حادثة روبرتسون "كان جيد جداً"

أعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي يوم الخميس أنه لن يتخذ أي إجراء إضافي ضد الحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس بشأن حادثة احتكاكه بلاعب ليفربول أندي روبرتسون في مباراة الأحد ضد أرسنال في ملعب أنفيلد.

ومنع الحكم المساعد من المشاركة في المباريات ريثما ينتهي التحقيق حول واقعة احتكاكه مع روبرتسون مع نهاية الشوط الأول، خلال توجه الأخير للحديث إليه.

وقال كلوب: "أعتقد أنه تم التعامل مع الأمر بشكل جيد حقاً".

"لم أعلم بما جرى خلال المباراة، تحدثت إلى روبو (روبرتسون) وإلى الشبان الآخرين، وليس إلى الحكم المساعد، لكن الآن يمكننا المضي قدما".

وفي غضون ذلك، غرّم ليفربول بمبلغ 37,500 جنيه استرليني بعد أن حاصر لاعبوه الحكم سيمون هوبر، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي 1-4، في الأول من نيسان/أبريل.