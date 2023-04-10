دوري أبطال أوروبا: توماس توخيل "يقضي ليالي بلا نوم" قبل مواجهة مانشستر سيتي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توماس توخيل يقود بايرن ميونيخ لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه

اعترف المدير الفني لبايرن ميونيخ، توماس توخيل، أنه يقضي ليالي بلا نوم قبل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويعود توخيل إلى إنجلترا للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه كمدير فني لتشيلسي في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما يواجه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي 10 مواجهات سابقة، فاز توخيل على الفريق الذي يقوده بيب غوارديولا ثلاث مرات فقط.

وقال المدير الفني لبايرن ميونيخ: "سأحاول الذهاب إلى الفراش مبكرا، وأتمنى أن أتمكن من النوم".

وأضاف: "أفضل استعداد هو النوم جيدا، لكن أحيانا يكون من الصعب أن تنام بينما تشغلك بعض الأشياء".

وتابع: "هذا الصباح، استيقظت مبكرا جدا، وقررت التوجه إلى ملعب التدريب لأنني لم أستطع أن أعود للنوم مرة ثانية. كنت أفكر في المباراة فقط".

وكان آخر فوز حققه توخيل على غوارديولا في عام 2021، عندما هزم تشيلسي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي كان أول بطولة من بين ثلاثة ألقاب فاز بها المدير الفني الألماني خلال عشرين شهرا قضاها في "ستامفورد بريدج".

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بعد ذلك، فاز مانشستر سيتي على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مبارتين قبل رحيل توخيل، لكن مانشستر سيتي لم يواجه بايرن ميونيخ منذ عام 2014 عندما فاز - بقيادة مانويل بيليغريني - على النادي الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصعد إلى دور الستة عشر.

وقال توخيل، الذي حل محل جوليان ناغيلسمان في القيادة الفنية لمتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز في مارس/آذار، إن فريقه يحتاج أن يكون في "أفضل مستوياته" حتى يستطيع الفوز على مانشستر سيتي، الذي فاز في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أتعلم أكثر مما تعلمته من المباريات الأخرى التي لعبتها ضد بيب".

وأكد أن "ما يفعله غوارديولا فريد من نوعه. سنحاول إيجاد حلول، لكننا سنحتاج إلى تقديم أداء مثالي حتى نخلق مشكلات لمانشستر سيتي".

وأضاف: "تنتظرنا مهمة كبيرة. نريد أن نرتقي إلى هذا المستوى، لكن فريقي يشعر بثقة كبيرة بعد النتائج التي حققناها والأداء الذي أظهرناه في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وعلينا الاستمرار على نفس المنوال".

وقال: "قد لا نكون الفريق الأوفر حظا، وهو ما لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لنا. وسوف نحاول أن نحقق أقصى استفادة ممكنة من ذلك. نحتاج إلى التحلي بالثقة وأن نتحكم في زمام المباراة".

وتشهد المباراة عودة ظهير بايرن ميونيخ جواو كانسيلو إلى مانشستر للمرة الأولى منذ إعارته للعملاق البافاري في يناير/كانون الثاني الماضي.

فقد المدافع البرتغالي، البالغ من العمر 28 عاما، مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي وانتقل إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يسمح له بالانتقال إلى النادي الألماني مقابل 70 مليون يورو الصيف المقبل.

وقال توخيل إنه سعيد لوجود كانسيلو في فريقه، لكنه أشار إلى أن النادي الألماني لم يعقد مناقشات حتى الآن بشأن اتمام التعاقد مع كانسيلو بشكل دائم.