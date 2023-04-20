الذكاء الاصطناعي: عائلة بطل فورمولا 1 مايكل شوماخر تقاضي مجلة ألمانية بعد مقابلة افتراضية

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Die Aktuelle التعليق على الصورة، الغلاف الأمامي لمجلة دي أكتويل الألمانية الأسبوعية في 15 أبريل/نيسان

تخطط عائلة سائق الفورمولا 1 السابق، مايكل شوماخر، لاتخاذ إجراء قانوني ضد مجلة ألمانية نشرت "مقابلة" معه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

عاني شوماخر، بطل الفورمولا 1 سبع مرات، من إصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج وقع في ديسمبر/كانون الأول 2013، ولم يظهر للجمهور منذ ذلك الحين.

لكن صورة لشوماخر، 54 عاما، وهو مبتسم، ظهرت على الغلاف الأمامي لمجلة "دي أكتويل" في أحدث أعدادها، مرفقة بعنوان "مايكل شوماخر.. المقابلة الأولى".

وكُتِب تحت العنوان على الغلاف "يبدو حقيقيا بشكل خادع"، مع بعض الاقتباسات الافتراضية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أسرته لوكالة رويترز للأنباء أنها تخطط للملاحقة القضائية.

بعد حادث التزلج، دخل شوماخر في غيبوبة، وأعيد إلى المنزل في سبتمبر/أيلول 2014، حيث احتفظت أسرته بخصوصية وضعه الصحي منذ ذلك الحين.

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فاز الألماني بلقبين من ألقابه العالمية السبع في الفورمولا 1 مع فريق بينيتون في عامي 1994 و1995، بينما حصل على خمسة ألقاب على التوالي مع فيراري من 2000 إلى 2004.

وتعد ألقابه السبعة في سباق الجائزة الكبرى رقما قياسيا مشتركا مع لويس هاميلتون، بينما حقق شوماخر 91 فوزا في السباق خلال مسيرته، وهو رقم قياسي تجاوزه هاميلتون في عام 2020.

وفي عام 2006، تقاعد شوماخر من السباق، إلا أنه عاد في عام 2010 قبل أن يتقاعد ثانية بعد ذلك بعامين.

اعتاد ميك، ابن شوماخر، القيادة مع فريق هاس في الفورمولا 1، وهو حاليا سائق احتياطي لمرسيدس.

وفي فيلم وثائقي على نتفليكس عام 2021، قالت كورينا زوجة شوماخر: "نعيش معًا في المنزل. نقوم بعلاجه نفسيا. ونبذل قصارى جهدنا لتحسين حالة مايكل، وللتأكد من تمتعه بالراحة، ولجعله يشعر بعائلتنا، بهذه الرابطة".

وأضافت: "نحاول الاستمرار كعائلة بالطريقة التي أحبها مايكل وما زال. ونحن نواصل حياتنا".