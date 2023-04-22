الدوري الإنجليزي الممتاز: أرسنال "يجب أن يفوز على مانشستر سيتي" للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب

إيما سميث

بي بي سي رياضة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أرسنال فشل في حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري

كانت مباراة مثيرة للأعصاب لعبها أرسنال أمام جمهوره. وبعد نهايتها خرج الكثيرون برأي واحد هو أن متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي منح الأفضلية لملاحقه مانشستر سيتي في الفوز باللقب.

والواقع أن أرسنال نجا من الهزيمة أمام ساوثهامبتون قبل دقيقتين من نهاية المباراة، بعدما سجل مارتن أوديغارد، وبوكايو ساكا هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. ويعني هذا أن مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي فاز على أرسنال في ملعبه هذا الموسم.

ويعني أيضا أن مانشستر سيتي الآن أصبح على بُعد خمس نقاط فقط عن أرسنال، وله مباراتان مؤجلتان، وسوف يستقبل أرسنال على ملعبه يوم الأربعاء، علما أنه سيتوج بطلا للدوري إذا فاز بجميع مبارياته المتبقية.

وينطبق نفس الأمر أيضا على أرسنال.

لكن متصدر جدول الترتيب يمر بفترة من التذبذب في الأداء، إذ وجد صعوبة كبيرة في حصد النقاط الثلاثة على ملعبه أمام ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.

وقال المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس في حديثه لقناة سكاي الرياضية: "مانشستر سيتي له مباراتان مؤجلتان، لكن إذا كنا نريد التتويج ببطولة الدوري فيتعين علينا الفوز عليه على ملعبه".

ويوافقه في ذلك المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، لكن مدافع ليفربول السابق، جيمي غاراغر، فيرى أن أرسنال بحاجة إلى "معجزة" للتويج باللقب.

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"سنقاتل حتى النهاية"

لم يفز أرسنال على مانشستر سيتي على ملعبه منذ عام 2015، ويعرف أرتيتا أنه مطالب بتغيير هذا الأمر إذا كان يريد التتويج بلقب الدروي الانجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 19 عاما.

وقال أرتيتا إنه "متشوق لهذه المباراة"، عندما سُئل عن مواجة الفريق الذي فاز معه بلقب الدوري مرتين، عندما كان مساعدا للمدير الفني بيب غوارديولا.

وقال أرتيتا: "هذه هي المباريات التي تريد أن تلعبها. عندما يكون كل شيء على المحك، عليك أن تذهب وتفوز هناك".

وأضاف: "هذا الفريق الشاب يقدم أداء متميزا عندما يواجه التحديات، بالفرص التي يصنعها والروح التي يلعب بها. وأنا أحب ذلك في هؤلاء اللاعبين".

وتابع: "إنهم عازمون على إنجاز المهمة، ويظهرون ذلك في غرفة تبديل الملابس، لكن من الواضح أنه يتعين علينا تحسين الأداء الدفاعي".

وتحدث الكثيرون عن الفراغ الذي تركه غياب المدافع، وليام صليبا، كما تأثر الفريق أكثر بغياب لاعب الوسط، غرانيت تشاكا، في آخر لحظة بسبب المرض.

لكن دفاع أرسنال لم يكن يفتقد للمهارات والخبرات التي تمكنه من تحقيق الفوز على ساوثهامبتون، إذ لعب الظهيران بن وايت وأوليكسندر زينتشينكو المباراة المئة لكل منهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد جمع زينتشينكو زملاءه وتحدث إليهم في وسط الميدان عندما كان الفريق متأخرا بهدفين دون رد، بعد 12ِ دقيقة فقط من بداية المباراة.

ويمتلك الفريق أيضا العديد من اللاعبين الرائعين وأصحاب المهارات الكبيرة في الخط الأمامي، فقد سجل غابريال ماتينيلي هدفه الخامس عشر في الدوري، ليعادل الرقم المسجل باسم روبرتو فيرمينو كأكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في موسم واحد في الدوري الانجليزي، قبل أن يسجل أوديغارد وساكا هدفيهما تباعا في الوقت القاتل من المباراة.

لكن أرسنال فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال جيسوس، مهاجم أرسنال الحالي ومانشستر سيتي سابقا: "الكثير من الأمور تحدث حاليا. لا نريد أن نتحدث هنا عن السلبيات، فنحن في وضعية جيدة. وما نفعله هذا الموسم رائع، فالدوري الإنجليزي الممتاز صعب".

وأضاف: "هذه هي اللحظات الصعبة، ويتعين علينا أن نقف صفا واحدا حتى النهاية، وأمامنا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هذا الموسم. لم ينته الأمر، فما زلنا متقدمين بفارق خمس نقاط".