رياض محرز: النجم الجزائري يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رياض محرز يحتقظ بكرة المباراة بعد إحراز هاتريك في مرمى شيفيلد

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بإحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى شيفيلد يونايتد، لتنتهي مباراة نصف النهائي بفوز السيتيزنز بثلاثية نظيفة.

وأصبح محرز أول لاعب يحرز هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1958، كما أصبح مانشستر سيتي أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بدون أن يستقبل أي هدف منذ إيفرتون في موسم 1965-1966.

لعب شيفيلد مباراة قوية وكاد يسجل الهدف الأول مبكرا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة بتسديدة إليمان ندياي، التي تصدي لها الحارس ستيفان أورتيغا. واستمر الشوط الأول سجالا بينهما حتى سجل محرز الهدف الأول للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وجاء الهدف الثاني لمحرز ولمانشستر سيتي في الدقيقة 61، بعد انطلاقه بالكرة من وسط الملعب ووصوله إلى منطق الجزاء وتسديد الكرة في الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط أحرز محرز الهدف الثالث له وللسيتي في الدقيقة 66، بعد تلقيه تمريرة من جاك غريليش داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

ولم يحرز أي لاعب هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1958، عندما أحرز أليكس داوسون، ثلاثة أهداف لمانشستر يونايتد في مرمى فولهام.

ومنحت هذه النتيجة المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، فرصة إراحة لاعبين بارزين مثل إيرلينغ هالاند وغريليش وبرناردو سيلفا وإيلكاي غوندوغان، للاستعداد للمباراة المصيرية والهامة أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

حقق مانشستر سيتي نتائج إيجابية هذا الأسبوع، الذي بدأ بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم التأهل الآن إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن أن أرسنال خسر نقطتين وأصبح مهددا بالتخلي عن صدارة الدوري لمانشستر سيتي.

كما أن هذه النتائج سوف تشفع لغوارديولا بعد استخدامه الكبير لموارده الهائلة من المواهب بعد اعترافه بأنهم "استنفدوا"، عقب نجاحهم في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واقصاء بايرن ميونيخ.

ويسعى السيتي لتحقيق أفضل موسم في تاريخ النادي والفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.