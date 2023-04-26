الدوري الانجليزي الممتاز: مانشستر سيتي يسحق أرسنال برباعية ويقترب من الصدارة

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على متصدر الدوري الانجليزي الممتاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين ويهدد حلم أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

تقدم سيتي مبكرا عن طريق لاعبه البلجيكي دي بروين الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء فسكنت شباك حارس ارسنال ارون رامسديل في الدقيقة السابعة.

وأضاف المدافع ستونز الهدف الثاني بضربة رأس إثر ركلة حرة نفذها دي بروين في نهاية الشوط الأول. وكان الحكم المساعد قد ألغى الهدف بداعي التسلل ولكن خاصية الفيديو المساعد أكدت صحته.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أرسنال قليلا ولكن ظهرت خطورة هالاند الذي مرر إلى دي بروين ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54.

وقلص أرسنال الفارق عن طريق لاعبه روب هولدينغ في الدقيقة 86.

وأضاف النرويجي هالاند الهدف الرابع في اللقاء في الثواني الأخيرة من المباراة.