مانشستر يونايتد: راتكليف تقدم بعرض أفضل من القطري جاسم آل ثاني للاستحواذ على حصة أغلبية

سايمون ستون

بي بي سي سبورت

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، السير راتكليف قدم عرضا للاستحواذ على حصة أغلبية في مانشستر يونايتد ولا يريد شراء النادي كله.

يبدو أن مجموعة إينيوس التابعة للسير جيم راتكليف، قد اقتربت من الفوز بصفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، بعد معلومات عن أن عرضها أفضل من حيث القيمة من عرض القطري جاسم بن حمد آل ثاني.

وقالت مصادر مطلعة على عملية المزايدة لبي بي سي سبورت إن عرض إينيوس الذي تم استلامه قبل الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة كان الأعلى، بالنسبة لقيمة الحصة المطروحة للبيع.

ووفقا لتفاصيل العروض، فإن القطري جاسم يريد شراء النادي بالكامل لتكون حصته 100 في المئة، وعرض حوالى 5 مليارات جنيه إسترليني، لكن رجل الأعمال البريطاني راتكليف يريد فقط حصة مسيطرة على النادي.

واعتقد المحللون في البداية أن راتكليف ربما يسعى لشراء كامل حصة عائلة غليزر المسيطرة على النادي والتي تبلغ 69 في المئة. لكن تقارير أشارت، خلال الأسبوع الماضي، إلى أنه يريد حصة أقل حتى يسمح للأخوين غليزر جويل وأفرام، بالاحتفاظ ببعض الروابط مع النادي، ومع هذا لن تقل ملكية راتكليف عن 51 في المئة.

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ليس من غير المعتاد في مثل هذه الصفقات أن يدفع المزايد الذي يحاول الحصول على حصة أصغر، نسبة مئوية أعلى من المشتري الذي يريد شراء كل شيء.

كما أنه من المفهوم أن صناديق الاستثمار التي عرضت شراء حصة أقلية، أي أقل من 50 في المئة، لم تعط نفس الموعد النهائي للشراء الذي أعطي لأولئك الذين يتطلعون لشراء النادي كله.

والكرة الآن في ملعب عائلة غليزر مالكة النادي، ويتوجب عليها أن تقرر الطريقة التي ستنهي بها الصفقة، خاصة بعد مطالبة مجموعة "1958" يوم الأحد، خلال مباراة البريمير ليغ ضد أستون فيلا في أولد ترافورد، بأن يتم "البيع الكامل للنادي فقط دون توزيع حصص".

وراتكليف وجاسم هما المتنافسان الرئيسيان اللذان يتطلعان للسيطرة على النادي.

وتقييم عائلة غليزر موقفها مع عرض الشيخ جاسم الذي يتضمن رقمًا واحدًا من شأنه أن يذهب مباشرة إلى البائعين.

كما يتضمن العرض خطة لتحقيق قدر كبير من رأس المال الإضافي واستثمار البنية التحتية في النادي.