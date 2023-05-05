كأس السوبر المصري: الأهلي يتوج بطلا للمرة الـ 13 في تاريخه

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Anadolu Agency

توج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد تغلبه على فريق بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإمارتية أبوظبي.

المباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سجل هدف اللقاء الوحيد التونسي علي معلول من ركلة جزاء احتسبت للأهلي في الشوط الإضافي الأول.

و رفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر المصري إلى 13 بطولة و هو أكثر فريق مصري يتوج بالبطولة.

وكان الزمالك حامل لقب الدوري قد اعتذر عن خوض اللقاء متهما اتحاد كرة القدم المصري بمحاباة الأهلي، ليحل محله فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.

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ونشبت الخلافات بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب قرار الأخير تأجيل تنفيذ العقوبة المفروضة على لاعب الأهلي، محمود كهربا، بحيث يتمكن من لعب المباراة،

وكان الاتحاد قد فرض عقوبة بالإيقاف على كهربا بعد تجاوزاته بحق الزمالك ومشجعيه خلال المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما، واستغرق الاتحاد أكثر من 3 أشهر لفرض العقوبة بإيقاف اللاعب 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مصري، قبل يعود الاتحاد ويعلق العقوبة.

واتهم الزمالك اتحاد الكرة بمحاباة الأهلي ولاعبه مقارنة بما يحدث عادة من سرعة فرض العقوبة على لاعبين سابقين في الزمالك منهم شيكابالا.

يذكر أن كهربا قد أدين من قبل هيئة التحكيم الرياضية الدولية، ويلعب بشكل مؤقت حتى يدفع لنادي الزمالك نحو 2.5 مليون دولار على سبيل التعويض عن فسخه عقده السابق مع الفريق من طرف واحد وانتقاله لفريق مغمور في البرتغال، قبل أن يعود للأهلي بعد أشهر قليلة.

واتهم الزمالك مسؤولين في الأهلى بإغواء اللاعب وتشجيعه على فسخ عقده مع الزمالك بهدف توجيه ضربة لرئيس النادي المثير للجدل مرتضى منصور، لكن الأهلي ينفي ذلك.

وشارك الأهلي في اللقاء بصفته بطل كأس مصر الموسم الماضي.