نابولي يفوز بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما

قبل 33 دقيقة

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توج نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عاما، بالتعادل مع مضيفه أودينيزي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة.

وسع نابولي، الذي حقق الفوز في 26 مباراة من أصل 33 مباراة خاضها في بطولة الدوري هذا الموسم، فارق الفارق مع أقرب ملاحقيه لاتسيو إلى 16 نقطة قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وكانت آخر مرة فاز فيها نابولي بلقب الدوري في عام 1990 بقيادة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

أحرز فيكتور أوسيمين هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 52 بعد أن منح ساندي لوفريتش التقدم لأودينيزي.

وتمسك نابولي بالنقطة التي كان يحتاج إليها لكي يفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز قبل نهاية الموسم بخمس جولات.

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وكان نابولي قد حصل على اللقب في المرتين السابقتين في أيام الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا - الذي سمي ملعب الفريق الآن على اسمه - عامي 1987 و1990.

وبعد أيام المجد في تلك الفترة، سقط النادي في حالة من التدهور المالي والهبوط والإفلاس، لدرجة أنه كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة حتى عام 2006.

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فاز نابولي بلقب كأس إيطاليا ثلاث مرات في المواسم الـ 11 الماضية، لكن مشجعي الفريق كانوا يحلمون بالفوز بلقب السكوديتو.

ويضم الفريق الآن كوكبة من النجوم اللامعة، بقيادة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل 21 هدفًا في 26 مباراة بالدوري؛ والجناح الجورجي كفاراتسخيليا الذي سجل 12 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

وأصبح المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، البالغ من العمر 64 عامًا والذي فاز بكأس إيطاليا مرتين مع روما، أكبر مدير فني يفوز بالدوري الإيطالي الممتاز.

وبعد فوز نابولي بالبطولة، يشتعل الصراع على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل لاتسيو المركز الثاني بـ 64 نقطة، ومن خلفه يوفنتوس بـ 63 نقطة، ثم إنتر ميلان بـ 60 نقطة، وكل من أتالانتا وميلان وروما ب ـ 58 نقطة، أي أن الفارق بين الثاني والسابع ست نقاط قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

أصبح أوسيمين أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي بالتساوي مع الليبيري جورج وايا برصيد 46 هدفا.

كما أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل في موسم واحد بالدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا متفوقا على الكاميروني صامويل إيتو.