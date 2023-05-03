كريستيانو رونالدو يصبح أعلى الرياضيين دخلا في العالم بعد انتقاله للنصر السعودي

قبل 18 دقيقة

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أصبح كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في العالم للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وقالت مجلة فوربس أن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا حصل على 136 مليون دولار (108.7 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ويعتقد أن قيمة عقده مع النصر تبلغ أكثر من 200 مليون يورو (176.5 مليون جنيه إسترليني) سنويًا.

ويحتل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، المركز الثاني في قائمة فوربس بعد أن حصل على 130 مليون دولار (103.9 مليون جنيه إسترليني).

كما تضم قائمة فوربس لأعلى 10رياضين أجرا، نجم كرة السلة ليبرون جيمس والملاكم كانيلو ألفاريز.

ويحتل روجر فيدرر، الحائز على بطولات غراند سلام 20 مرة، المركز التاسع في القائمة، وهو اللاعب المتقاعد الوحيد في القائمة.

وداستن جونسون (السادس) وفيل ميكلسون (السابع) هما أول لاعبي غولف يصلان إلى المراكز العشرة الأولى منذ تايجر وودز في عام 2020.

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ولم يكن جونسون ضمن أفضل 50 لاعبًا في عام 2022، ولكنه قفز قفزة كبيرة في قائمة فوربس بعد أن أصبح أول لاعب رفيع المستوى ينضم إلى سلسلة ليف غولف إنفيتيشنال المثيرة للجدل الممولة من السعودية.

وحصل جونسون على 18 مليون دولار (16.2 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت) بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة مرتين، ولكنه قفز قفزة ضخمة إثر فوزه في بطولة ليف للغولف، التي حصل فيها على 107 مليون دولار (85.5 مليون جنيه إسترليني) خلال العام الماضي.

و تقول مجلة فوربس إن ميكلسون، الذي كسب 106 مليون دولار (84.7 مليون جنيه إسترليني)، تجاوز المليار دولار في الأرباح المهنية قبل الضرائب العام الماضي.

وتتضمن أرقام فوربس كلاً من أرباح اللعب والمباريات، بما في ذلك الرواتب والجوائز المالية والمكافآت، والأرباح خارج الملعب، مثل صفقات الرعاية ورسوم الظهور والتذكارات ودخل الترخيص.

أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2023

1. كريستيانو رونالدو ، كرة القدم: 136 مليون دولار (108.7 مليون جنيه إسترليني)

2- ليونيل ميسي ، كرة القدم: 130 مليون دولار (103.9 مليون جنيه إسترليني)

3- كيليان مبابي، كرة القدم: 120 مليون دولار (95.9 مليون جنيه إسترليني)

4- ليبرون جيمس ، كرة السلة: 119.5 مليون دولار (95.5 مليون جنيه إسترليني)

5- كانيلو ألفاريز ، ملاكمة: 110 مليون دولار (87.9 مليون جنيه إسترليني)

6- داستن جونسون ، لعبة غولف: 107 مليون دولار (85.5 مليون جنيه إسترليني)

7- فيل ميكلسون ، جولف: 106 مليون دولار (84.7 مليون جنيه إسترليني)

8. ستيفن كاري ، كرة السلة: 100.4 مليون دولار (80.2 مليون جنيه إسترليني)

9.روجر فيدرر ، التنس: 95.1 مليون دولار (76 مليون جنيه إسترليني)