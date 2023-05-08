كرة القدم: مع اقتراب البطولات من النهاية، من سيتوج بطلاً ومن سيغادر الدرجة الأولى؟

محمد همدر

بي بي سي

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، هل سيقود غوارديولا مانشستر سيتي إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية البطولات الأوروبية المحلية الكبرى لكرة القدم، التي ستشهد منافسة شديدة كعادتها. وقد ننتظر حتى الأسبوع الأخير لمعرفة من من الفرق سيفوز باللقب ومن سيغادر الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى.

الحسابات المعقدة لا تقتصر على مسألة الفوز باللقب أو الهبوط إلى درجة بطولة أدنى فحسب، بل تتعلق أيضاً بسباق حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، أو في المسابقات الأوروبية الأخرى.

وقد لا يكفي الفريق الطامح بتعزيز موقعه الفوز بجمبع المبارياته المتبقية، بل عليه أن ينتظر أيضاً تعثّر الفريق القريب منه بعدد النقاط، لكي يضمن تحقيق الهدف الذي وضعه لنفسه مع نهاية البطولة.

في ما عدا فريقي برشلونة الأسباني ونابولي الإيطالي، لا يزال التنافس قويا لا سيما في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي تبقي أحداثه متابعيه حتى المباريات الأخيرة من كل عام لحسم الأمور.

وكذلك في البوندسليغا حيث يتبادل الخصمان التقليديان في ألمانيا بروشيا دورتمند وبايرن ميونخ، الاستحواذ على الصدارة منذ أسابيع.

وفي فرنسا لم يتمكن النادي الباريسي المسيطر على المركز الأول طيلة جولات الدوري تقريباً، بتأمين فوزه باللقب باكراً بعد تعثره أكثر من مرة خلال مبارياته السابقة.

وستقاتل جميع الفرق إما لتحسين موقعها أو للحفاظ على موقعها، لذا من المتوقع أن تكون المباريات الأخيرة صعبة.

كيف تبدو الصورة مع اقتراب نهاية البطولات الأكثر متابعة في العالم؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مهاجم نابولي فيكتور أوسيمن محتفلاً بفوز فريقه بلقب بطل الدوري الإيطالي

الكالتشيو: نابولي يحسم اللقب وسامبدوريا الأقرب إلى الهبوط

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فاز نابولي الإيطالي باللقب هذا العام بعد انتظار 33 عاماً.

وأمّن تعادل نابولي مع فريق أودينيزي الأربعاء، احتفال أنصاره بلقب انتظروه منذ عام 1990، حين فاز فريقهم للمرة الأخيرة بالبطولة بقيادة النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

ترك النادي الجنوبي خلفه منافسة حادة على مقعد المنافسة ضمن دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، وهو يتصدر بفارق 17 نقطة عن وصيفه يوفنتوس.

ويتنافس كل من يوفنتوس (66 نقطة) ولازيو (64 نقطة) وإنتر ميلان (63 نقطة) وآي سي ميلان (61 نقطة) على المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا.

وتبقى آمال كل من أتلانتا (58 نقطة) وفي المركز الخامس روما (58 نقطة) في المركز السادس، مفتوحة على الالتحاق بدوري الأبطال مع تبقي أربع جولات لنهاية البطولة.

وفي ما يخص الصراع في أسفل القائمة، أصبح فريق سامبدوريا الأقرب للهبوط إلى الدرجة الثانية مع بقائه في المركز الأخير (17 نقطة).

ويأتي كريمونيزي في المركز التاسع عشر (24 نقطة) وسبيزيا في المركز الثامن عشر (27 نقطة). وتشمل دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية كل من هيلاس فيرونا (27 نقطة) في المركز السابع عشر وليتشي (31 نقطة) في المركز السادس عشر. مع الإشارة إلى أن ثلاث فرق فقط، ستهبط إلى الدرجة الثانية.

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الليغا: برشلونة في طريقه لاستعادة اللقب

يتصدر برشلونة قائمة ترتيب الوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو مدريد، مع خمس مباريات متبقية لنهاية البطولة.

فوز برشلونة في مباراته القادمة أمام إسبانيول في دربي كاتالونيا، سيمنح أنصاره فرصة الاحتفال بإحراز لقب الليغا، قبل نهاية المسابقة بمسافة أربع جولات.

أما غريم برشا التقليدي ريال مدريد (68 نقطة)، الفائز مساء السبت ببطولة كأس إسبانيا، والذي يتابع المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع بلوغ نصف النهائي، يحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد (69 نقطة).

وقد يصب النادي الملكي الأسباني تركيزه على دوري أبطال أوروبا بدلا من التنافس على مركز الوصيف، بما أن الصراع على مقعد في دوري الأبطال للموسم القادم أصبح شبه محسوم.

ويحتل ريال سوسيدا (61 نقطة) المركز الرابع، مبتعدا عن فيلاريال (54 نقطة) وريال بيتيس (52 نقطة).

وبالنسبة للفرق الثلاث التي ستغادر الدرجة الأولى، فقد تأكد هبوط فريق إلتشي (16 نقطة) حتى الآن.

لكن المنافسة لتفادي الهبوط تبقى شديدة بين ستة فرق على الأقل، مجموع نقاطها متقارب جداً. بدءاً من صاحب المركز التاسع عشر إسبانيول (31 نقطة)، وخيتافي (34 نقطة) وفالنسيا (34 نقطة)، بالإضافة إلى ريال فالادوليد (35 نقطة) وقاديش (35 نقطة).

دون أن يبتعد خطر الهبوط عن ألميريا (36 نقطة) في المركز الرابع عشر وسيلتا فيغو (39 نقطة) في المركز الثالث عشر.

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البريميرليغ: مانشستر سيتي الأقرب إلى الفوز وأرسنال متمسك بالأمل

مع اقتراب سباق الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته، فشل أرسنال في الحفاظ على مركز الصدارة.

واستطاع مانشستر سيتي الفائز في جميع مبارياته الأخير من الصعود إلى المركز الأول مستفيدا من تعثر فريق المدافع في ثلاث مباريات، ومن فوزه في المواجهة التي جمعت بينهما.

ويتصدر سيتي (82 نقطة) الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أرسنال (81 نقطة)، لكن ينقصه مباراة واحدة.

ولن يكون كافياً بالنسبة لأرسنال، أن يفوز في جميع مبارياته الأربعة المتبقية، بل عليه أن ينتظر تعثر غريمه مانشستر سيتي في مباراة واحدة على الأقل تعادلاً أو خسارة لكي تنتعش آماله ويؤجل حسم الفوز باللقب إلى المباراة الأخيرة من البطولة.

وعلى مانشستر سيتي أن يفوز في جميع مبارياته المتبقية ليضمن الحفاظ على اللقب، بصرف النظر عن نتائج أرسنال.

لكن المؤكد أن المركز الأول والوصيف سيكونان من نصيب أرسنال أو سيتي اللذان يبتعدان بفارق واسع عن صاحب المركز الثالث نيوكاسل يونايتد (65 نقطة) والرابع مانشستر يونايتد (63 نقطة).

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، فشل أرسنال في الحفاظ على الصدارة مع اقتراب السباق من نهايته

وينحصر الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليفربول (62 نقطة) الذي تمكن من استعادة آماله وبلوغ المركز الخامس بالإضافة إلى توتنهام (57 نقطة) في المركز السادس.

ولم يحسم أي من مصير الفرق الثلاث المهددة بالسقوط رغم أن حظوظ صاحب المركز الأخير ساوثمبتون (24 نقطة) تبدو الأصعب.

أما بالنسبة للفرق الأخرى التي تتصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون المنافسة حادة أيضاً بسبب تقارب النقاط، مع امتلاك كل من ليشستر سيتي وليدز يونايتد ونوتينغهام فورست (30 نقطة) وإيفرتون (29 نقطة) في المركز ما قبل الأخير.

صدر الصورة، Quality Sport Images التعليق على الصورة، ليونيل ميسي، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر، سجل 29 هدفاً في 67 مباراة لباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يبتعد بفارق ست نقاط عن الوصيف

رغم صدارته طيلة منذ مرحلة الذهاب، لم يستطع باريس سان جيرمان من حسم بطولة الدوري الفرنسي في وقت مبكر.

لكن النادي الباريسي لا يزال متقدما بفارق ست نقاط عن الوصيف لانس (72 نقطة)، يليه مارسيليا (70 نقطة) في المركز الثالث.

وتنحصر المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا بين هذه الفرق الثلاث.

وأصبح أمل كل من موناكو (64 نقطة) في المركز الرابع وليل (59 نقطة) في المركز الخامس، ضعيفاً في المشاركة في دوري الأبطال ما لم يتعثر أصحاب المراكز الثلاث الأولى.

كما أصبح واضحاً أن صاحب المركز الأخير أنجي (14 نقطة) هو أول المغادرين إلى الدرجة الثانية. ويبدو من الصعب على كل من تروا (22 نقطة) وأجاسيو (23 نقطة)، تفادي الهبوط إلا في حال حدوث مفاجآت كبرى.

وتتجه الأنظار إلى الفريق الرابع الذي سيغادر الدرجة الأولى، مع اشتداد المنافسة بين نانت (32 نقطة) في المركز السابع عشر وأوكسير (34 نقطة) في المركز الثامن عشر، وفريقي بريست وستراسبورغ (35 نقطة).

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يتصدر بايرن ميونيخ بقيادة توماس توخيل جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتمند

البوندسليغا: دورتمند أم بايرن ميونخ؟

ثلاث جولات فقط على نهاية الدوري الألماني. استعاد بايرن ميونخ (65 نقطة) الصدارة الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي بروسيا دورتمند (64 نقطة) لكن بفارق نقطة واحدة.

وفي حال فاز الفريقان في المواجهتين المقبلتين، سينتظر الجمهور حتى الجولة الأخيرة لمعرفة من الفائز بلقب البوندسليغا هذا الموسم.

كما تبقى المنافسة مفتوحة في ما يخص دوري أبطال أوروبا، بين صاحب المركز الثالث لايبزيغ (65 نقطة) ويونيون برلين (56 نقطة) وفرايبورغ (56 نقطة).

وخلف هذه الفرق، سيحاول بايرن ليفركوزن (48 نقطة) أن يحافظ على المركز السادس ليضمن على الأقل المشاركة في مسابقة أوروبية، في الوقت الذي ينافسه كل من فولسبورغ (46 نقطة) وماينز (45 نقطة).