إيرلينغ هالاند يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هالاند سجّل 35 هدفا في 31 مباراة بهذا الموسم من البريميرليغ

حطّم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليغ.

وسجّل هالاند، ذو الـ 22 ربيعا، هدفه الـ 35 في هذا الموسم من البريميرليغ في شباك ويستهام. وتقدّم هالاند بذلك على كل من ألان شيرر وأندرو كول - عند 34 هدفا.

وسبق لـ هالاند أن حقق رقما قياسيا بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في 38 مباراة، متجاوزا بذلك الفرعون محمد صلاح نجم ليفربول عند 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وقال هالاند لمجموعة سكاي سبورتس: "إنها لحظة استثنائية. إنني حقا سعيد وفخور".

ولا يزال أمام هالاند خمس مباريات أخرى يمكنه فيها أن يضيف إلى رصيده من الأرقام.

وقال هالاند لبي بي سي: "إنه شعور مذهل، وإنني سعيد حقا، وسعيد كذلك بالثلاث نقاط. في النهاية هذا هو المهم وإنني لسعيد بذلك".

وأضاف النجم النرويجي الشاب: "نعم، الأمور تسير على ما يرام، وعلينا الآن أن نركّز على كل مباراة على حدة. دائما أقول ذلك، وهذا ما يفعله الفريق. الفريق جيّد للغاية. وأنا سعيد بذلك".

وجاء هدف هالاند الـ 35 في هذا الموسم عبر تعامل حاذق مع تمريرة أسندها إليه جاك غريليش ليُسكن هالاند الكرة في شباك ويستهام في النصف الثاني من المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف دون ردّ، ليستعيد مان سيتي بذلك صدارة ترتيب البريميرليغ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صنع أعضاء فريق مان سيتي ممرّا شرفيا لـ هالاند تكريما له

وبعد صافرة النهاية على ملعب الاتحاد، صنع أعضاء الفريق -من اللاعبين والمدرب الإسباني بيب غوارديولا، فضلا عن الجهاز الفني- ممرّا شرفيا لـ هالاند تكريما له.

وفي ذلك يقول هالاند: "لم أرَ مثل هذا من قبل أيضا. كان شعورا لطيفا أن أسجّل هذا الهدف، إنه دائما كذلك. وقد كان الأمر مؤلما عندما ضربني الجميع على ظهري في ممرّ الشرف".

وفي موسم 1993-1994 أحرز أندرو كول هدفه الـ 34 لمصلحة نيوكاسل، وفي الموسم التالي حقق ألان شيرر نفس الرقم لمصلحة بلاكبيرن.

وفي أول ظهور له في الدوري الإنجليزي، حقق هالاند الإنجاز الجديد في أول 31 مباراة من الموسم.

وتعدّ الأهداف الـ 35 هي الحصيلة الأكبر التي يحرزها لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ رون ديفيز الذي سجل 37 هدفا لمصلحة ساوثهامبتون في موسم 19966-1967. أما ديكسي دين، فلا يزال يحتفظ بالرقم القياسي عند 60 هدفا سجّلها في 39 مباراة لمصلحة إيفرتون في موسم 1927-1928.

"أعظم لاعب على الإطلاق يعرفه البريميرليغ"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هالاند يحطم الرقم القياسي الذي سجله من قبل أندرو كول وألان شيرر في موسم 1993-1994 والموسم الذي يليه

تحدث الإسباني بيب غوارديولا، المدرب الفني لمانشستر سيتي، لبي بي سي قائلا: "لا يصدَّق. إنه لا يزال في الـ 22 من عمره - ولا يزال أمامه خمس مباريات أخرى. كم مرّة أجريت تبديلا له بعد إحراز ه هاتريك (ثلاثة أهداف) في 60 دقيقة، ربما كان سيحرز عددا أكبر من الأهداف. لكن ربما أيضا كان تعرّض لإصابة. إنه لاعب خاص. أقدّم له التهاني".

وأضاف غوارديولا: "توقّعنا منه أن يسجّل أهدافا لكنْ، أن يحطّم رقم كول وشيرر ... أنا متأكد تماما أن ما يرغب به [هالاند] هو إحراز البريميرليغ".