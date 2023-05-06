الدوري الإنجليزي الممتاز: صلاح يقود ليفربول لمواصلة الصحوة المتأخرة ومان سيتي يسيطر على القمة

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل صلاح هدفه رقم 186 مع ليفربول

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوز مهم على أرضه، على فريق برينتفورد، بهدف نظيف سجله في الدقيقة 13 من بداية المباراة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، (بريميير ليغ).

ليفربول من جانبه حقق الفوز السادس على التوالي في الموسم في صحوة متأخرة، يحاول من خلالها اللحاق بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما صلاح فقد حقق رقما قياسيا جديدا بالتسجيل في المباراة التاسعة على التوالي في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الفريق يسجل في عدد مباريات متتالية.

وعلى صعيد الأهداف رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 186 هدفا بالتساوي مع ستيفين جيرارد، في المركز الخامس، لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الفريق، ويحتاج صلاح لتسجيل 43 هدفا ليصعد إلى المركز الرابع في هذه القائمة، والذي يشغله بيلي ليدل برصيد 228 هدفا.

ويقبع الليفر حاليا في المركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتيد، صاحب المركز الرابع، والذي لعب 32 مباراة فقط، بفارق مباراتين أقل عن ليفربول.

سيتي والقمة

صدر الصورة، Getty Images

في الوقت نفسه عزز مانشستر سيتي من قبضته على قمة البطولة، قبل 4 جولات من نهايتها، بالفوز على ليدز يونايتيد بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك رفع سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحل نيوكاسل مفاجأة الموسم، في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

سجل الألماني ألكاي غوندوغان الهدفين في الدقيقتين 19 و 27 كما أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83.

وسجل هدف الشرف لفريق ليدز اللاعب رودريغو في الدقيقة 85 لتشتعل المباراة في دقائقها الاخيرة، لكن سيتي تمكن من الحفاظ على الفوز.