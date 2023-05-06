دوري أبطال آسيا: فريق "أوراوا" الياباني يفوز بالبطولة على حساب الهلال السعودي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو فريق "أوراوا" الياباني يحتفلون بالفوز بالبطولة

حقق فريق "أوراوا ريد دايموندز" الياباني لكرة القدم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي حامل اللقب بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد "أندريه كاريلو" لاعب فريق الهلال السعودي في مرماه بالخطأ، ليمنح الفريق الياباني فوزا بنتيجة 1- صفر، وبنتيجة إجمالية 2- 1 خلال مباراتي الذهاب والعودة.

وأدى خطأ كاريلو بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، على الرغم من سيطرة الهلال لفترات طويلة خلال المباراة، إلى أن يضيف الفريق الياباني اللقب إلى اللقبين اللذين فاز بها في عامي 2007 و 2017.

وقال ماسيج سكورزا مدرب فريق أوراوا: "اليوم نحن سعداء للغاية، لأننا بعد بضعة أشهر من العمل الجاد والتفكير في هذه المباراة نفوز بهذه الكأس، من أجل المشجعين الرائعين في هذا النادي الكبير".

وأضاف: "هذا شرف كبير لي وهو أمر مذهل. من الصعب إيجاد طريقة لوصف هذا الفوز".

"أشعر بروح الدعم وهذا شيء مميز. ما يمكنني قوله هو أن اليوم لم يكن سهلاً بالنسبة لنا على أرض الملعب".

كان أوراوا صاحب اليد العليا في مباراة الإياب على ملعب سايتاما، بعد هدف التعادل الذي أحرزه شينزو كوروكي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، ليحقق فريقه هدفا خارج أرضه بالتعادل 1-1 في الرياض.

وسيطر السعوديون، الذين غاب عنهم اللاعب الموقوف سالم الدوسري والمصاب سلمان الفراج، على الشوط الأول من مباراة الإياب.

وحُرم الهلال، الساعي للتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الخامسة، من فرصة دخول المباراة إلى الوقت الإضافي في الدقيقة 90، عندما تصدى " شوساكو نيشيكاوا" حارس فريق أوراوا بإبعاد تسديدة لاعب الهلال "أوديون إيغالو"، التي سجلها باتجاه المرمى ليحافظ أوراوا على تقدمه.

يذكر أن الهلال قد فاز ببطولة دوري أبطال آسيا أربع مرات في أعوام 1991، 2000، 2019، و2021.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، كانت مباراة السبت هي المواجهة الثالثة في نهائي البطولة بين الفريقين خلال 6 سنوات

وقال شينزو كوروكي مهاجم أوراوا الذي سجل هدف فريقه في مباراة الذهاب: "لقد وضعونا تحت ضغط مستمر منذ البداية وكانت مباراة صعبة".

"لكن في الشوط الثاني بدأنا في دفعهم إلى الوراء، وعلى الرغم من أنه لم يكن لدينا الكثير من الفرص، إلا أننا استفدنا منها حين أتت".

والتقى الفريقان في مباراة السبت للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا، خلال ست سنوات. وفاز أوراوا في نهائي عام 2017، بينما جاء الهلال في الصدارة بعد ذلك بعامين في 2019.

وتمتع الفريق الياباني بمزيد من الاستحواذ في الشوط الثاني، وكاد أتسوكي إيتو أن يضيف هدفاً ثانياً عندما سدد بعيداً عن القائم.

أقيمت المباراة النهائية بحضور ما يقرب من 55 ألف مشجع، على ملعب سايتاما شمالي العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد أكثر من عام من بدء موسم دوري أبطال آسيا.