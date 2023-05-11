سيرجيو بوسكيتس يغادر برشلونة في نهاية الموسم بعد رحلة استمرت 18 عاما

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أكد سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة الإسباني أنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة استمرت 18 عاما.

ولعب قائد المنتخب الإسباني السابق، البالغ من العمر 34 عاما، 718 مباراة مع الفريق الكتالوني، وهو ثالث أكثر لاعبي الفريق في التاريخ مشاركة معه.

وتمكن بوسكيتس من الفوز بعدة ألقاب مع برشلونة بينها، 8 ألقاب للدوري الإسباني (لا ليغا)، و7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس "رغم أنه ليس قرارا سهلا، إلا أنني أعتقد أن الوقت قد حان".

وأضاف "لقد كانت رحلة لا يمكن نسيانها، فقد كنت أحلم باللعب بهذا القميص، في هذا الملعب، لكن الواقع تخطى كل أحلامي"، مشيرا إلى أنه "كان شرفا لي وحلما ومصدرا للإلهام والفخر، ويمثل كل شيء بالنسبة لي أن أمثل هذا الفريق طوال تلك السنوات".

وأردف: "لكن كل شيء له بداية، لا بد أن تكون له نهاية، وأرغب في شكر كل من ساهموا في جعل الحلم حقيقة، منذ أول يوم إلى آخر يوم".

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005، كلاعب شاب يتطور، ضمن الفريق الرديف، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول، تحت قيادة بيب غوارديولا، عام 2008، ليظهر في أول مشاركة أمام راسينغ سنتاندير.

بوسكيتس الذي فاز أيضا بثلاثة ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية، يبدو أيضا في طريقه لتحقيق لقب تاسع للدوري الإسباني بنهاية الموسم.

ويتصدر الفريق الذي يقوده تشافي، جدول الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وسجل بوسكيتس في تاريخه 18 هدفا في مسيرته مع برشلونة، وصنع 40 تمريرة حاسمة.

وفي بيان أصدره الفريق وصف بوسكيتس بأنه "أحد أفضل اللاعبين الذين مثلوه في التاريخ".