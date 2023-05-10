ريال مدريد ومانشستر سيتي: ترقب كبير لبطاقة العبور إلى نهائي أبطال أوروبا

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غريليش قال إن السيتي هذا العام فريق مختلف وهناك توازن مثالي

قال جاك غريليش، مهاجم مانشستر سيتي إن فريقه سيشعر بأنه "لا يمكن إيقافه" عندما يستقبل ريال مدريد في مباراة إياب متوازنة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت مباراة الإياب على ملعب برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الثلاثاء، بتعادل إيجابي 1-1، بعد أن بدأ فينيسيوس جونيور، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن المباراة، لكن كيفين دي بروين، عادل النتيجة للسيتي وأحرز هدفا رائعا في الدقيقة 67.

وخاض السيتي هذه المباراة أمام النادي الملكي، الفائز بالبطولة 14 مرة، والذي أخرجه من نفس الدور العام الماضي بمفاجأة غير متوقعة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على التسجيل الصوتي، ينطلق ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا باستضافة ريال مدريد الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي

فبعد انتصار السيتي العام الماضي على أرضه 4-3 في مباراة الذهاب، وتقدمه في مباراة الإياب في مدريد بهدف، نجح الريال في اقتناص الفوز 3-1 في الوقت القاتل، بهدفين للبرازيلي رودريغو في الوقت بدل الضائع، ثم أحرز كريم بنزيما هدفا ثالثا من ركلة جزاء في الوقت الإضافي.

وقال غريليش لبي تي سبورت: "لقد تعلمنا الكثير منذ العام الماضي".

وأضاف: "لدينا فريق جديد هذا العام، لاعبون مختلفون. لقد مر عام. لدينا الآن توازن مثالي من الخبرة والشباب من الطراز العالمي".

تقدم السيتي ضد الريال الموسم الماضي لكنه انهار بطريقة واضحة في نهاية مباراة الإياب وخسر مجموع المباراتين 5-6 لصالح الريال.

لكن هذا العام ستكون مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث فاز الفريق في 14 مباراة متتالية على أرضة وأحرز 49 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف فقط، مما يجعل احتمالات فوز فريق بيب غوارديولا، قوية خاصة أنه يسعى لتحقيق الثلاثية هذا العام.

وأضاف غريليش مهاجم سيتي: "في الاتحاد، نشعر أنه لا يمكن إيقافنا".

وعن مباراة الذهاب قال: "جئنا إلى هنا لمحاولة الفوز، لكن إحراز هدف على ملعب كهذا يُظهر شخصيتنا. في النهاية أعتقد أنها كانت نتيجة عادلة. كانت فرصهم متاحة، وكانت فرصنا أقل".

"نحن جيدون في الفوز بالنهائيات"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فينيسيوس جونيور وكايل ووكر دارت بينهما معركة خاصة على أرض الملعب في مباراة الذهاب على ملعب مدريد

في المعسكر الأخر، قال حارس مرمى ريال تيبو كورتوا، إن حامل اللقب لا يمكن استبعاده.

فقد حققوا بالفعل فوزا مقنعا على ليفربول وتشيلسي خارج أرضهم في مسابقة هذا الموسم.

وقال الحارس البلجيكي: "مباراة الأسبوع المقبل ستكون مثل النهائي، ونحن جيدون في الفوز بالنهائيات، آمل أن نتمكن من التفكير في الأمر بهذه الطريقة رغم أن اللعب على أرض السيتي سيكون صعبا بالنسبة لنا".

وانتهت المواجهات السابقة للسيتي بالتعادل 1-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب، مما جعله يتأهل في المرتين إلى الدور التالي.

أما ريال مدريد فقد خسر فقط اثنتين من أصل تسع مواجهات في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، عندما فشل في الفوز بمباراة الذهاب على أرضه، وكلاهما كان ضد مانشستر يونايتد (1999-2000 و 2012-2013).

"ريال مدريد ليس لديه ما يخسره"

وفي حديثه مع بي بي سي راديو 5 لايف، أكد الجناح السابق لمارسيليا ومنتخب إنجلترا كريس وادل، أنه كان يعاني من أجل تحديد المرشح المفضل بشكل واضح.

وقال وادل: "إنها نتيجة إيجابية لمان سيتي. لكن هل هي نتيجة رائعة؟ هل سيستمتع ريال مدريد بالذهاب إلى ملعب الاتحاد وليس لديه ما يخسره؟"

وأوضح أن مانشستر سيتي سيطر على أجزاء كبيرة من هذه المباراة، مضيفا: "أعتقد أنه كان من الممكن أن يكونوا أكثر إيجابية قليلا في الثلث الأخير وأعتقد أنه كان بإمكانهم الخروج بنتيجة أفضل من هذه".

وأضاف: "ريال مدريد يعرف كيف يدير المباريات وعليك أن تقول أن لعبه كان رائعا في بعض الأحيان".