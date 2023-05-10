دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يضع قدما في النهائي بعد فوزه على غريمه ميلان

غاري روز

بي بي سي سبورت

قبل 11 دقيقة

التعليق على الصورة، سجل إدين دجيكو (37 عاما) هدفه الرابع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مرمى ميلان

قطع إنتر ميلان الإيطالي شوطا كبيرا نحو بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه إيه سي ميلان 2-0.

وجاءت المباراة قوية كما كان متوقعا بعد استعدادات وحشد لها خلال أسابيع وحضرها أكثر من 80 ألف متفرج.

ونجح الإنتر في فرض سيطرته مبكرا بهدف سريع أحرزه إدين دجيكو من تسديدة قوية في الدقيقة الثامنة.

وأدى الهدف إلى إسكات جماهير ميلان، التي كانت أكبر عددا من جماهير الإنتر، رغم أن الفريقين يتقاسمان ملعب سان سيرو.

وأصيب أصحاب الأرض بالذهول التام بعد ثلاث دقائق أخرى، عندما سدد هنريخ مخيتاريان هدفا في الدقيقة 11، بعد استقبال عرضية أرسلها فيديريكو ديماركو، متجاوزة مايك مينيان.

وكاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو أن ينهي آمال ميلان نهائيا، بعدما احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 31 لصالح لاعب الإنتر لوتارو مارتينيز، لكنه عاد وألغى القرار بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد.

وفشلت جهود ميلان في تحسين الوضع في الشوط الأول، ورغم تراجع الإنتر في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة إلا أنه كان هناك عقم تهديفي من جانب لاعبي الميلان رغم محاولات على المرمى، كان أخطرها تسديدة ساندرو تونالي التي اصطدمت بالقائم.

وفي حال نجاح الإنتر في حسم مباراة العودة المقررة يوم الثلاثاء 16 مايو/آيار، والوصول إلى المباراة النهائية، سيواجه الفائز من مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

خطوة كبيرة لإنهاء انتظار طويل

وحقق الإنتر كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات من قبل، لكنه لم يصل إلى النهائي منذ آخر مرة رفع فيها الكأس قبل 13 عاما.

لذلك فإن الوصول إلى نصف النهائي والاقتراب من النهائي هو أفضل ما يمكن تحقيقه منذ الفوز الأخير.

واختار مدرب الإنتر سيموني إنزاغي، اللاعب المخضرم دجيكو، 37 عاما لقيادة هجوم الفريق، واحتفظ بلاعبه القوي روميلو لوكاكو، على مقاعد البدلاء.

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أثبت أن قراره كان صحيحا، عندما أحرز دجيكو هدف التقدم، بل وفاز بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وفي طريقه إلى نصف النهائي أطاح ميلان بتوتنهام الإنجليزي ثم بطل الدوري الإيطالي نابولي.