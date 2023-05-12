كأس آسيا 2023: كيف جاء تقسيم مجموعات المنتخبات المتنافسة في النهائيات؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان ابراهيم بن خليفة يلقي كلمة قبل سحب قرعة كأس آسيا 2023

استضافت العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس، سحب قرعة التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي ستقام في قطر العام المقبل.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين هذه البطولة، لكنها اعتذرت العام الماضي بسبب عدم استطاعتها التحضير للحدث، عقب تفشي وباء كورونا في البلاد بدءا من أواخر عام 2019.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لاحقاً عن إقامة البطولة في قطر من 12 كانون الثاني/يناير إلى 10 شباط/فبراير 2024.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً دوليا توزعوا في ست مجموعات.

وقد أتت نتائج سحب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

ويتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث.

ونجحت 10 منتخبات عربية في التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس آسيا 2023.

وسيسعى منتخب قطر المضيف الذي يترأس المجموعة الأولى، للحفاظ على اللقب بعد إحرازه للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات.

محطات في تاريخ المسابقة

وتعتبر اليابان أكثر من فاز بلقب كأس آسيا، مع إحرازها للقب 4 مرات كان آخرها عام 2011.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يسعى المنتخب الياباني للفوز باللقب الآسيوي الخامس

ويزاحم المنتخب الياباني على الرقم القياسي في نيل ألقاب البطولة كل من المنتخب السعودي الذي فاز باللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، و المنتخب الإيراني الذي فاز باللقب ثلاث مرات متتالية أعوام 1968 و1972 و1976.

وانطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 1956 وفازت بها آنذاك كوريا الجنوبية.

وسجلت الكويت أول فوز عربي بكآس آسيا، بعد إحراز منتخبها اللقب عند استضافتها النهائيات عام 1980.

وحقق العراق أيضاً الفوز باللقب عام 2007 في أندونيسيا، بفوزه على السعودية في المباراة النهائية.

وقد تأجل موعد المسابقة التي تقام كل أربع سنوات، أكثر من مرة لعدة أسباب منها تفشي جائحة كورونا.