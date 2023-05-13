دوري السلة الأمريكي للمحترفين: ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز لنهائيات القسم الغربي

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل جيمس، 38 عاما، 30 نقطة ليقود فريق ليكرز للفوز 122-101، على غولدن ستايت واريورز

ساهم لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس، في بلوغ فريق لوس أنجليس ليكرز نهائيات القسم الغربي (ويسترن كونفورنس) لكرة السلة، بعد الفوز على فريق غولدن ستايت واريورز، الفائز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA العام الماضي 2022.

سجل اللاعب جيمس، 38 عاما، 30 نقطة ليقود فريق ليكرز للفوز 122-101، في المباراة التي أُقيمت في لوس أنجليس ليحقق أفضل سلسلة نتائج في بطولة الإقصاء السنوية الأفضل من بين سبعة 4-2.

وسيلعب ليكرز، الذي احتل المركز السابع في الموسم العادي للدوري الأمريكي للمحترفين، فريق دنفر ناغتس، المصنف الأول في السلسلة ليقرر من سيلعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين.

كما فاز ميامي هيت على نيويورك نيكس ليبلغ نهائيات القسم الشرقي (ويسترن كونفرنس).

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سجل جيمي باتلر 24 نقطة وثماني متابعات حيث فاز هيت 96-92 في فلوريدا، ليحقق نتيجة 4-2 في السلسلة، ويصبح من المصنفين الثمانية الأوائل لأول مرة في 24 عاما ويصل إلى نهائيات المؤتمر.

وسيلعبون ضد إما بوسطن سيلتيكس أو فيلادلفيا 76، الذين تعادلوا بنتيجة 3-3 ويلعبون مباراتهم السابعة الحاسمة يوم الأحد.

ليكرز بدأ الموسم ببطء

حقق ليكرز أسوأ بداية له في الموسم العادي لكرة السلة منذ 65 عاما، لكنه ظل في المنافسة على لقب المؤتمر العشرين والبطولة 18 بعد أن أنهى فوزا كبيرا على فريق غولدن ستايت واريورز، الذي فاز بأربعة من ألقاب الرابطة الوطنية لكرة السلة الثمانية الماضية.

وحقق جيمس أداء رائعا في كاليفورنيا، حيث سجل أفضل هداف في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين وبطل الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات، تسع تمريرات حاسمة وتسع متابعات ليحقق 30 نقطة.

وكان ليبرون جيمس قد أضاف فصلا أسطوريا جديدا في مسيرته الرياضية، فبراير/شباط الماضي، عندما حطم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليبلغ إجمالي ما سجله 38.390 نقطة، متخطيا رقم الأسطورة كريم عبد الجبار، البالغ 38.387 نقطة، والذي صمد لمدة 39 سنة.

وحقق أنتوني ديفيس، الذي كان يلعب على الرغم من إصابة في الرأس من المباراة الخامسة، 17 نقطة و20 كرة مرتدة ليقود ليكرز للفوز.

بعد المباراة، احتضن جيمس نجم فريق واريورز ستيفن كاري، الذي سجل 32 نقطة رغم هزيمة فريقه.

قال جيمس: "لم يشارك الكثير من أعضاء فريقنا في مباريات في أوقات متقاربة".