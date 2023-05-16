ليونيل ميسي: رئيس نادي برشلونة يتعهد بفعل كل ما في وسعه لاستعادة ميسي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أفادت تقارير بأن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني للسعودية "تمت"، لكن وكيل أعماله نفى ذلك

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إن النادي الإسباني "بيت" المهاجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، وأن النادي يتطلع إلى استعادته إلى صفوفه هذا الصيف.

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو/ حزيران المقبل وسط تقارير ترجح أنه قد ينتقل إلى الدوري السعودي.

لكن في مقابلة مع محطة "تي في3" التلفزيونية، قال لابورتا إن لدى برشلونة القدرة على منافسة أي نادي آخر من أجل الحصول على توقيع مهاجمه السابق.

وأضاف: "التاريخ في صفنا، والمشاعر قوية للغاية. كما أن لدينا 400 مليون مشجع حول العالم".

وترك ميسي برشلونة منذ عامين بعد أن قضى في النادي الإسباني 21 سنة، لكنه عانى على مدار الموسمين الماضيين نظرا لصيحات الاستهجان التي تلاحقه في المباريات، آخرها تلك التي انطلق بها الجمهور عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل لا شيء على أجاكسيو نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس برشلونة أن "محادثة سادها الود" جرت بينه وبين ليو ميسي وأنه هنأه بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر العام الماضي.

وأضاف: "إنه يلعب بقميص باريس سان جيرمان الآن، ولابد أن ننتظر حتى نهاية الموسم. وحتى يحدث ذلك، يمكننا أن نتحدث في هذا الأمر بهدوء أكثر".

واستمر: "مع كامل الاحترام للسعودية، البارسا هو البارسا، إنه بيت (ميسي)".

تأتي تلك التصريحات عقب فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في أربع سنوات بعد الفوز 4-2 على إسبانيول الأحد الماضي.