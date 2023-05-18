دوري أبطال أوروبا: غوارديولا يقول إن فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد محا "آلام" الموسم الماضي

غاري روز

القسم الرياضي في بي بي سي

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فوز فريقه المذهل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد، محا "آلام" هزيمة العام الماضي.

قدم مان سيتي أداء لم يعرف الهوادة على ملعب الاتحاد، حيث ألحق الهزيمة بريال مدريد 4-0 في مباراة الإياب، و5-1 في مجموع المباراتين.

في نفس الدور من العام الماضي، قلب ريال هزيمته 4-3 في مباراة الذهاب، بفوز رائع في وقت متأخر من الشوط الثاني بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتوج باللقب على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية.

وقال غوارديولا: "عندما أوقعتنا القرعة في مواجهة ريال مدريد، قلت نعم، أريد ذلك".

"أحسست في الأيام الماضية بأننا نشعر بمزيج من الهدوء والتوتر لهذا النوع من المباريات".

"وبعد 10 أو 15 دقيقة، شعرت بكل الآلام التي عانيناها بسبب ما حدث في الموسم الماضي.

"كان من الصعب حقا أن نخسر بالطريقة التي خسرنا بها، وأعتقد أنه في هذه اللحظة كان علينا ابتلاع السم".

"لكن خلال عام واحد أظهرنا مدى تميز هؤلاء اللاعبين".

سيواجه سيتي، الذي لم يسبق له الفوز في أكبر بطولة لكرة القدم الأوروبية، فريق إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية التي تقام في اسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران.

وحتى الآن، بلغت مسيرة الفريق الإنجليزي الخالية من الهزائم على أرضه في أوروبا، 26 مباراة منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وصرح المهاجم جاك غريليش لبي تي سبورت: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الفِرق ستفعل ذلك بريال مدريد، لكن عندما نكون معاً، لا سيما هنا، نشعر بأنه لا يمكن إيقافُنا".

"لا أعرف ما هو، سواء كان ذلك من وحي جماهيرنا أو الملعب، نشعر أنه لا يمكن إيقافنا. حتى في الدوري نشعر أنه لا يمكن لأحد هزيمتنا. إنه أمر لا يصدق!".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وصل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد خسارته أمام تشيلسي في عام 2021

"بيب راسلني وقال لي إن مانشستر سيتي سيفوز"

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منذ الدقيقة الأولى، سيطر مان سيتي تماماً على ريال مدريد، وقام تيبو كورتوا بالتصدي لهدفين رائعين، ما حرم إيرلينغ هالاند من تقدم مبكر، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 23.

منذ ذلك الحين، كان السؤال يدور حول مدى فوز مان سيتي، ليتمكن سيلفا من تسديد هدف ثان في الدقيقة 37، وتصبح النتيجة 2-0، قبل أن ينهي كل من مانويل أكانجي وخوليان ألفاريز هدفي الشوط الثاني بفوز مؤكد.

وقال ريو فرديناند، المحلل الرياضي في بي تي سبورت وقائد فريق مانشستر يونايتد السابق: "بيب أرسل لي رسالة كان نصها: صدقني، لقد هزمناهم قبل عامين، وسنهزمهم مرة أخرى"، وكان ذلك قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من المباراة، وهذه ثقة مطلقة.

"كان الأمر كما لو أنهم يحددون موقع الهدف قبل تسديده، ثم يحرزون الهدف".

"إنها عبقرية مطلقة. لقد دمروا وهزموا وسحقوا عملاق كرة القدم الأوروبية، وفعلوا ذلك بسهولة، وهم لا يزالون يتمتعون بكامل طاقتهم، من دون حتى التعرق".

وقال كريس ساتون مهاجم بلاكبيرن وتشيلسي السابق لراديو بي بي سي 5 لايف: "لقد أظهروا رباطة جأش وقوة وسيطرة حقيقية".

"دوري أبطال أوروبا هو ما يريده بيب غوارديولا ومانشستر سيتي. وإذا قدموا أداءً كهذا في النهائي، سيكون الفريق الفائز".

هل يحصد مان سيتي الثلاثية؟

في استطاعة مانشيستر سيتي الفوز بلقبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

فالفوز على أرضه أمام تشيلسي يوم الأحد سيتوجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون أيضا على موعد مع مانشيستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في 3 يونيو/حزيران، ويونايتد هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز بالثلاثية.

وقال مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق لبي تي سبورت: "أفراد الفريق يلعبون جميعا على أعلى مستوى. ولديهم مدرب عبقري. ولا يمكنني توقع أي شيء آخر غير فوزهم بالألقاب الثلاثة".