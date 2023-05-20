مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال

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احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست.

وخسر أرسنال (صفر- واحد) اليوم السبت، ليبقى على بُعد أربع نقاط وراء مانشستر سيتي، فيما لم تتبق أمامه سوى مباراة واحدة في البطولة.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تسع مرات في تاريخه، فيما أحرز تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقب البريميرليغ في خمس من المواسم الست الماضية.

كما تبدو الفرصة سانحة أمام مانشستر سيتي لحصد ثلاثية من الألقاب في هذا الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، إلى جانب البريميرليغ.

ولم يحقق هذا الإنجاز فريق من قبل سوى مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.

وفي الثالث من يونيو/حزيران المقبل، يستضيف ملعب ويمبلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.

وبعد ذلك بأسبوع، يواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان في إسطنبول، حيث سيبحث السيتي عن أول لقب بدوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال يتقدم على مانشستر سيتي بفارق ثماني نقاط حتى يوم السابع من أبريل/نيسان الماضي، حين كان عدد المباريات التي لعبها السيتي أقل بمباراة واحدة عن تلك التي لعبها أرسنال.

وتعدّ هذه هي المرة الرابعة فقط التي تشهد فشل فريق متقدم بثماني نقاط - بعد 28 مباراة بالدوري - في الفوز باللقب.