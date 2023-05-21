غوارديولا يقول إن مانشستر سيتي يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا "ليكون مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توج مانشستر سيتي بطلاً لإنجلترا تسع مرات في تاريخه إلى الآن

قال بيب غوارديولا إنه يتعين على مانشستر سيتي أن يفوز بدوري أبطال أوروبا ليكون "أحد أفضل الفرق".

ويلعب مانشستر سيتي، الذي كان لقبه الأوروبي الوحيد هو كأس الكؤوس عام 1970، إمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، بعد الفوز على تشليسي بهدف دون رد يوم الأحد.

وقال غوارديولا: "يجب عليك أن تفوز بدوري أبطال أوروبا حتى تعتبر أحد أفضل الفرق مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول".

وأضاف غوارديولا في حديثه إلى قناة سكاي سبورتس: "لكن من غير العدل أيضاً القول إنك إذا لم تفز باللقب، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز ليس له معنى".

وتابع: "بالطبع هذا منطقي ومهم، إنه نتاج عمل دؤوب في كل يوم وكل أسبوع، فهذا النادي فاز بخمسة ألقاب من آخر ستة، أو ستة من آخر 10، أو سبعة من آخر 12، وهو أمر مذهل".

وقال المدافع كايل ووكر إن مانشستر سيتي "لم ينته بعد"، ويستهدف الحصول على الثلاثية التاريخية، حيث سيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا أمام غريمه مانشستر يونايتد.

وقال ووكر لشبكة سكاي سبورتس: "سنحتفل الليلة ثم ننتقل لمحاولة كتابة التاريخ".

وأضاف: "كنا نعتقد دائماً أنه يمكننا القيام بذلك، ففي ظل وجود هذه المجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون عقلية الفوز، يجب عليك أن تكون مطمئناً إلى أننا لم ننته بعد، ولدينا كأس الاتحاد الانجليزي ضد غريمنا اللدود ثم دوري أبطال أوروبا".

وأكد ووكر على أن "الثلاثية ستكون رائعة، لكن لا يزال يتعين علينا بذل مجهود كبير داخل الملعب حتى نقول إننا موجودون هناك مع أحد أعظم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في كل العصور، لذلك يتعين علينا التغلب على بعض التحديات".

وأضاف: "علينا الذهاب وتحقيق ذلك، وبعد هذا يمكننا البدء في الحديث عن كوننا أحد أعظم الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

"نشعر بأنه لا يمكن إيقافنا"

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وقال جاك غريليش، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليين منذ انضمامه من أستون فيلا في عام 2021، لشبكة سكاي سبورتس: "كان الموسم الماضي رائعاً لأنه كان الأول، لكن هذا العام كان رائعاً جداً كما أشعر، فلقد لعبت دوراً أكبر في فوز الفريق باللقب".

وأضاف: "إنه جنون، لقد تحدثت إلى بعض اللاعبين منذ فترة ليست بالقصيرة وقلت: تخيل أنه يتعين عليك الفوز في 12 مباراة متتالية للفوز بالدوري، لدينا الكثير من المواهب ونشعر بأنه لا يمكن إيقافنا".

وأعرب غريليش عن شعوره بثقة أكبر في فريقه، قائلا: "أشعر بأنني في حالة بدنية أفضل، وبأنني عدت إلى تقديم أفضل مستوياتي وما يمكنني فعله، ولهذا السبب تعاقد معي مانشستر سيتي، ولدي الكثير لأقدمه. لم يتوقف الأمر بعد، وما يزال لدينا بعض المباريات الهامة المتبقية".

وقال المدافع جون ستونز، الذي نجح في لعب دور أكثر تقدماً في خط الوسط خلال الأسابيع الأخيرة: "إنه لأمر جنوني أن أفكر في أن هذا هو لقب الدوري الخامس لي، لقد كان هذا ممتعاً للغاية نظراً للطريقة التي لعبنا بها أدواراً مختلفة".

وقال لاعب خط وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي فاز أيضاً بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز: "أنت تعمل على مدار 11 شهراً لترى هذا، إنه يوم للاحتفال مع الجماهير والعائلة، إنه لأمر مدهش".

وأضاف: "أنا هنا منذ ثماني سنوات، هذا هو منزلي واللحظات الرائعة تستمر في الظهور".

ويقول ايرلينغ هالاند، الذي سجل 52 هدفاً في 49 مباراة بجميع المسابقات - بما في ذلك 36 هدفاً في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في رقم قياسي جديد: "إنه أمر غير واقعي، لا أعرف ماذا أقول، أنا سعيد جداً، فهذه هي الذكريات التي سأتذكرها لبقية حياتي".

وقال كالفين فيليبس إنه "استمتع بكل لحظة" في أول مباراة له كلاعب أساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، لكنه يعترف بأن ثقته كانت منخفضة خلال هذا الموسم بعدما واجه صعوبة في الحصول على فرص منتظمة منذ انتقاله مقابل 45 مليون جنيه إسترليني من ليدز يونايتد.

وقال فيليبس لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كان شعوراً رائعاً، كنت سعيداً لأننا فزنا بالدوري، وكنت أعلم أنه قد تكون هناك فرصة للعب، لقد استمتعت بكل لحظة".

وأضاف: "لقد كانت الظروف صعبة بشكل لا يصدق هذا الموسم وربما أدنى نقطة من حيث الثقة في مسيرتي، لكن كايل ووكر والرجال جعلوني أستمر وأخبروني أنني سأحصل على فرصتي".

دعم ووكر زميله في مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي لإضافة المزيد من الألقاب إلى مسيرته الكروية.

وقال ووكر، البالغ من العمر 32 عاماً: "كالفين فاز ببطولة الآن، وسيفوز بأكثر من ذلك بكثير. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين قابلتهم في كرة القدم".