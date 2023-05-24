الدوري الإنجليزي الممتاز: ناشطة على تيك توك تخضع للمحاكمة لملاحقة لاعبين في نادي تشيلسي

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اعترفت امرأة خلال جلسة محاكمة بملاحقة لاعبين اثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبمضايقة لاعب ثالث.

وأرسلت الناشطة على منصة تيك توك، أورلا مليسا سلون (21 عاماً)، إلى لاعب تشيلسي مايسون ماونت (24 عاماً) وابلا من الرسائل في حملة مطاردة استمرت أربعة أشهر بعد انتهاء علاقتهما.

واعترفت سلون بملاحقة اللاعب السابق في تشيلسي بيلي غيلمور (21 عاماً)، وبمضايقة بن تشيلويل (26 عاما).

وقال غيلمور إن رسائلها كان لها "تأثير كبير" على حياته.

وعلمت محكمة وستمنستر الابتدائية خلال جلسة الاستماع، أن سلون وماونت أقاما علاقة سوياً بعد لقائهما في حفل في منزل السيد تشيلويل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، أورلا مليسا ستون أمطرت مايسون ماونت بوابل من الرسائل من 21 رقم هاتف مختلف

وقال المدعي العام جايسون سيتال إنهما بقيا على اتصال لستة أشهر، قبل أن "يقرر ماونت أن العلاقة بينهما لا تتقدم".

بعد ذلك، أمطرته سلون برسائلها وقام بحظر رقم هاتفها على حد قوله.

وقال سيتال إن ماونت "بدأ يتلقى الرسائل من أرقام جديدة، وفي كل مرة كان يحظر هذه الأرقام، كانت تصله رسائل من أرقام مختلفة".

وجاء في جلسة استماع المحكمة أن 21 رقم هاتف مختلف، استخدموا للاتصال بماونت.

وقال ماونت إنه "كان قلقا من أن يكون لديها هوس أو تعلق كبير به، ولم يكن قادرا على معرفة ما يمكنها فعله".

وقال اللاعب في بيان إنه كان قلقا من أن "تظهر سلون في حصة التدريب".

واستمعت المحكمة إلى رسائل أخرى وجهت إلى لاعبي كرة قدم محترفين، وأصدقائهم وأفراد من عائلاتهم، بما في ذلك لاعب المنتخب الإنجليزي وتشيلسي، بن تشيلويل.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بيلي غيلمور قال إن رسائل سلون تركت "أثرا كبيرا" على حياته

وقال لاعب خط وسط المنتخب السكوتلندي غيلمور إن رسائل سلون تركت "أثرا كبيرا" على حياته، بعد انضمامه إلى فريق "برايتون أند هو ألبيون" قادما من تشيلسي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال "لم أكن قادرا على النوم، وكان علي تناول أقراص تساعدني على النوم".

وأقرت سلون بذنبها في التسبب بأضرار جسيمة عبر ملاحقتها غيلمور، بين 10 سبتمبر/أيلول و28 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

واعترفت كذلك بمطاردة ماونت بين 19 يونيو/حزيران و 28 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بالإضافة إلى التسبب في مضايقات للاعب تشيلويل بين 20 أكتوبر/تشرين الأول و29 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال قاضي المقاطعة نيتا مينهاس إن أخطر مخالفات سلون ضد غيلمور، تتخطى عتبة الاحتجاز.