باريس سان جيرمان يفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 496 هدفا

حقق نادي باريس سان جيرمان الفوز بلقبه الحادي عشر في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعادله خارج أرضه مع ستراسبورغ (1 -1).

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف النادي الباريسي، ليضمن الفوز باللقب في المباراة قبل الأخيرة من هذا الموسم.

وحقق ميسي رقما قياسيا جديدا، إذ أصبح الهداف التاريخي في الدوريات الخمس الكبرى، بعد تسجيله الهدف رقم 496 في مسيرته بين برشلونة وباريس، متخطيا رصيد كريستيانو رونالدو.

ورفع ميسي حصيلته مع النادي الباريسي إلى 32 هدفا منذ قدومه إلى فرنسا. وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، ولا تعرف بعد الوجهة المقبلة للاعب الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (7 مرات).

وتعرض باريس سان جيرمان لنكسة خروجه من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو اللقب الذي يطمح بتحقيقه للمرة الأولى.

كما تأجل تتويجه باللقب إلى المباراة قبل الأخيرة، بعد نتائج هددت احتفاظه بالمركز الأول في المباريات التي تبعت خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وساعد هدف ميسي فريقه في التقدم في المباراة بعد تسجيله في الدقيقة 59، عند تلقيه تمريرة حاسمة من كيليان أمبابي وتسديده بقدمه اليسرى لتستقر الكرة في الزاوية البعيدة عن حارس ستراسبورغ.

صدر الصورة، Getty Images

وتمكن الفريق المضيف ستراسبورغ من بلوغ التعادل عن طريق كيفن غاميرو في الدقيقة 79، ليؤمن بدوره الخروج من دائرة الخطر واحتفاظه بالمركز الخامس عشر.

وكان باريس سان جيرمان اقترب الأسبوع الماضي من الاحتفاظ باللقب، بعد فوزه على أوكسير بهدفين مقابل هدف.

وانتظر جمهوره حتى مباراة ستراسبورغ، مع الحاجة إلى تأمين نقطة إضافية واحدة ليتمكن من الاحتفال بالاحتفاظ باللقب.

وفشل نادي مارسيليا، الخصم التاريخي لباريس سان جيرمان في استعادة مركز الوصيف بعد خسارته أمام بريست، وفوز منافسه على الوصافة لانس بثلاث أهداف نظيفة على أجاسيو.

وبهذا التتويج، ينضم باريس سان جيرمان إلى بايرن ميونخ الذي حسم اللقب الألماني في وقت سابق السبت، مضيفا إلى خزانته اللقب الحادي عشر على التوالي.

وكان نادي نابولي أول الفائزين ضمن الدوريات الخمس الكبرى، مع حسمه اللقب الإيطالي مبكرا.