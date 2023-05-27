إيرلينغ هالاند يفوز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز وأفضل لاعب شاب

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل هالاند 52 هدفا في مختلف البطولات في أول موسم له مع السيتي

أصبح لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، أول لاعب يفوز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب شاب في الموسم نفسه.

وسجّل المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، 36 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز محطما الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

بشكل عام، سجّل 52 هدفا خلال هذا الموسم في مختلف البطولات.

وقال هالاند "يشرّفني أن أصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس الموسم، شكرا لكل من صوّت لي".

وانضم هالاند - الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الجمهور ولجنة الدوري الإنجليزي الممتاز - إلى السيتي قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، وساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الثالث على التوالي.

وقد حصل بالفعل على لقب أفضل لاعب كرة قدم للرجال في اتحاد كتاب كرة القدم "إف دبليو إي".

وأضاف اللاعب النرويجي الدولي "لقد كان موسما أول رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع الكأس نهاية الأسبوع الماضي أمام جماهيرنا في (ملعب) الاتحاد كان لحظة خاصة جدا بالنسبة لي".

والسيتي في طريقه لموسم تاريخي قد يحقّق فيه الثلاثية، حيث سيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 3 يونيو/حزيران، قبل أن يلعب مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 من الشهر نفسه.

وقال هالاند "هذه الجوائز لم تكن لتتحقق لولا زملائي المذهلين والمدرب وجميع العاملين في النادي الذين ساعدوني في الأداء على أرض الملعب".