محمد صلاح "محطّم نفسيا" لعدم تأهّل ليفربول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صلاح سجل 19 هدفا في البريميرليغ هذا الموسم مع مباراة واحدة متبقية

قال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنه "محطَّم" نفسيا لعدم تأهُّل فريقه رسميا للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ورأى صلاح، على صفحته عبر تويتر، أنه "لا عذر مطلقا لذلك الإخفاق".

وجاء تعليق صلاح بعد وقت قصير من إخفاق ليفربول في تأمين المركز الرابع في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ. وعصف مانشستر يونايتد بآمال ليفربول في التأهّل للمشاركة في المسابقة الأعلى في أوروبا، بعد أن سحق فريق تشيلسي برباعية مقابل هدف واحد على ملعب أولد ترافورد.

وبهذه النتيجة يحلّ ليفربول في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بعد نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، أما مانشستر يونايتد فهو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما أرسنال في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وفي الصدارة يتربع مانشستر سيتي برصيد 89 نقطة.

وتأهل ليفربول، بهذا المركز الخامس، للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي المقبلة.

وقال نجم مصر الدولي، البالغ من العمر 30 عاما، لجماهير ليفربول: "لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

واستطاع ليفربول تحقيق الفوز في سبع من آخر ثماني مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، وذلك في صحوة لتأمين المركز الرابع في صدارة ترتيب الفِرق، لكن المحاولة باءت بالفشل بسبب عدم اتساق الفريق في معظم مباريات هذا الموسم قبل ذلك.

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ولم يكن مانشستر يونايتد يحتاج سوى إلى نقطة واحدة على ملعبه أمام ضيفه تشيلسي لتأكيد حجْزه مقعدا في الموسم المقبل من دوري الأبطال.

وقال صلاح في تغريدته: "لقد كان بأيدينا كل ما نحتاجه لتأمين الوصول إلى مسابقة دوري الأبطال المقبلة، لكننا فشلنا".

وقاد الفرعون المصري فريق ليفربول الإنجليزي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما شارك صلاح مع ليفربول في الوصول إلى نهائي البطولة ذاتها في آخر نسخة لها العام الماضي، لكن الفريق الإنجليزي خسر النهائي أمام نظيره الإسباني ريال مدريد.

واستدرك صلاح في تغريدته قائلا: "نحن ليفربول والتأهل للمسابقة [أبطال أوروبا] هو الحد الأدنى [لقدراتنا]".وأردف قائلا: "آسف، لكن الوقت مبكر جدا على كتابة منشور يرفع المعنويات أو يدعو إلى التفاؤل".

وافتتح ليفربول مسابقة البريميرليغ للعام الجاري على نحو واعد، بهزيمة مانشستر سيتي، لكنه بعد ذلك لم يفز سوى في اثنتين من أول ثماني مباريات لعبها في المسابقة ذاتها.

وخرج ليفربول من النسخة الجارية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر، بأقدام لاعبي ريال مدريد. كما ودّع ليفربول بطولتَي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الجولة الرابعة أمام برايتون ومانشستر سيتي على الترتيب.

وسجّل صلاح، الذي وقّع الصيف الماضي عقدا جديدا مثمرا لثلاث سنوات مع ليفربول، 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بستة أهداف في 14مباراة قبل كأس العالم 2022 و13 هدفا أحرزها صلاح في 23 مباراة بعد المونديال.

"باغتُّه في المقصف مبتسما"

وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن الفريق "لم يكن على مستوى طموح الجميع" في الموسم الحالي، لكن مع ذلك هناك مبررات للتفاؤل، لا سيما بعد العودة للأداء القوي في نهاية الموسم.

وأضاف كلوب: "لن يذكر التاريخ أن هذا الموسم كان جيدا. لكنْ منذ أن أقمنا معسكرا للتدريب في دبي بعد كأس العالم، لم يكن كل شيء على ما يرام، لكن النقاط التي جمعناها كانت شيئا جيدا للغاية".

وأكد الألماني: "لو أننا فعلنا ذلك طيلة الموسم، لكُنّا الآن في مكان آخر. وعليه، فبالطبع هناك مبررات للتفاؤل".