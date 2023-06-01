ليونيل ميسي: باريس سان جيرمان يؤكد رحيل النجم الأرجنتيني، فإلى أين يتجه؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميسي وافق مبدئيا على البقاء في باريس سان جيرمان ثم غير رأيه

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، أن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي سيلعب آخر مباراة له مع النادي الفرنسي يوم السبت أمام كليرمون.

ونقلت بي بي سي في مايو/أيار أن النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 35 عاما، سيرحل بعد انقضاء مدة عقده هذا الصيف.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في يوليو/تموز 2021، وساعده في التتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز مرتين متتاليتين.

وقال غالتييه: "تشرفت بتدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. وستكون هذه آخر مباراة له في ملعب حديقة الأمراء. وأتمنى أن يتلقى الترحيب الحار".

وعزز باريس سان جيرمان الشهر الماضي الإجراءات الأمنية حول إقامات ميسي ونيمار وماركو فيراتي، بعد احتجاجات من المشجعين.

ووقعت الاحتجاجات بعد هزيمة فريقهم أمام لوريون، ومعاقبة ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من ياريس سان جيرمان. واعتذر بعدها لزملائه.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر 2022. وكان يتوقع أن يواصل اللعب في باريس سان جيرمان.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لتمديد العقد بينهما لعام واحد، لكن ميسي غير رأيه.

وسجل ميسي 21 هدفا وصنع 20 هدفا في جميع المنافسات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، و30 هدفا في 70 مباراة منذ التحاقه بالنادي.

وأقصي باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.