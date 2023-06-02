كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيصبح من أفضل 5 دوريات إذا جذب لاعبين بارزين

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رونالدو سجل 14 هدفا لصالح النصر السعودي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن الدوري السعودي قد يصبح من بين "أفضل 5 دوريات في العالم" إذا جذب المزيد من اللاعبين الكبار.

وتعليقا على تقارير بشأن احتمال انتقال ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولوكا مودريتش إلى السعودية، قال رونالدو إن هذه الخطوة ستكون محل ترحيب كبير.

وأنهى النجم البرتغالي، الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، موسمه الأول مع النصر السعودي بعد انضمامه إلى النادي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح رونالدو، الذي يمتد تعاقده مع الفريق السعودي حتى عام 2025، أنه "مستمر هنا" خلال الموسم المقبل.

وأكد نادي باريس سان جيرمان أن المهاجم الأرجنتيني ميسي (35 عاما) سيغادر الفريق الفرنسي خلال الصيف.

كما يعتقد أن بنزيما ومودريتش يفكران في صفقات انتقال مربحة.

وقال رونالدو في مقابلة مع الدوري السعودي للمحترفين: "إذا جاء لاعبون كبار، أسماء بارزة، لاعبون شباب، 'لاعبون كبار'، سيكون مرحب بهم لأنه لو حدث ذلك سيتحسن الدوري".

وأضاف قائلا: "الدوري جيد جدا، لكن اعتقد أن لدينا الكثير من الفرص كي يصبح أفضل. الدوري تنافسي، ولدينا لاعبون جيدون جدا، لاعبون عرب جيدون جدا".

"لكن ثمة حاجة إلى إجراء تحسينات نوعا ما، مثل المزيد من البنية التحتية، حتى الحكام، ونظام حكم الفيديو المساعد "الفار"، يجب أن يكون أسرع".

وانتهى تعاقد رونالدو للمرة الثانية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إلغائه بالتراضي.

وبعد أن أصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي يسجل أهدافا في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم، سجل 14 هدفا في 16 مباراة لعبها مع نادي النصر.