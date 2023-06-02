الدوري الأوروبي: لجنة الحكام الإنجليزية تدين الإساءة "غير المبررة والبغيضة" لأنتوني تايلور

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أعربت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن صدمتها إزاء الإساءة "غير المبررّة والبغيضة" التي لقيها الحَكم الإنجليزي أنتوني تايلور في مطار بودابست، بعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي أدارها تايلور مساء الأربعاء.

وانتهت المباراة، التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بفوز إشبيلية الإسباني على روما الإيطالي بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأثناء مغادرته المجر رفقة عائلته، تعرّض الحكم الإنجليزي في مطار بودابست لمضايقات وصيحات غاضبة من قِبل مشجّعين لكرة القدم.

وقال مسؤولون في مطار بودابست إن مواطنا إيطالياً متورطا في الواقعة قد اعتُقل وواجه تُهمة الترويع.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تايلور وعائلته بينما يتحرش بهم مشجّعون في أثناء وجودهم في مطار بودابست. وقد وقعت مشادات بعد ذلك حين اختفى تايلور وعائلته من المشهد عبر منفذ خروج آمن.

وبعد انتهاء المباراة مساء الأربعاء، وفي ساحة لانتظار السيارات، شوهد المدير الفني لفريق روما، جوزيه مورينيو، مع الحكم الإنجليزي تايلور، في مواجهة شهدت ألفاظا نابية تفوّه بها مورينيو.

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وصدر بيان عن مطار بودابست، جاء فيه أن "مشجّعي الفريق الخاسر [روما] تعرّفوا على الحكم الإنجليزي في أثناء وجوده في صالة المطار، حيث كان ينتظر موعد الطائرة التي سيغادر عليها".

وأضاف البيان: "بفضل التعاون الوثيق بين العاملين في المطار والشرطة التي كان وجودها مكثفاً في أثناء وصول ومغادرة المشجعين، تمكنت السلطات المعنية من التدخل الفوري وتم اصطحاب الحكم الإنجليزي إلى ردهة للاستراحة قبل أن يستقل الطائرة بأمان، رفقة ضباط من الشرطة".

وتابع البيان بأن "المواطن الإيطالي المتورّط في الحادثة خضع للاعتقال على أيدي الشرطة، كما وُجّهت إليه تُهمة الترويع ضمن إجراءات قانونية".

وقالت لجنة الحكام الإنجليزية، في بيان لها: "نحن على عِلم بالفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها أنتوني تايلور وعائلته بينما يتعرضون للتحرّش وللإساءة في أثناء وجودهم بمطار بودابست".

وأضافت اللجنة: "وقد صُدمنا إزاء الإساءة غير المبررة والبغيضة التي وُجّهت إلى أنتوني، وعائلته، في أثناء عودته بعد تحكيم مباراة نهائي الدوري الأوروبي". وقالت اللجنة: "إننا سنواصل توجيه كل دعمنا إلى أنتوني وعائلته".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) إنها "صُدمت وشعرت بالفزع إزاء الإساءة غير المقبولة" التي وُجّهت إلى تايلور وعائلته.

وقال متحدث باسم البريميرليغ إن "أحداً غير مضطر لتكبُّد المعاناة جرّاء السلوك غير المبرّر الذي تعرّض له تايلور وعائلته".

وأضاف المتحدث: "أنتوني تايلور هو واحد من أكثر حُكّامنا خبرة وسِجِلّه حافل بالإنجازات، ونحن ندعمه هو وعائلته بكل طاقتنا".

وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، تقارير من مسؤولين ومندوبين قبل أن يتخذ قرارا إزاء المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن الحادثة التي وقعت في ساحة انتظار السيارات بعد انتهاء المباراة.

وانتقد مورينيو الحكم الإنجليزي تايلور في مؤتمر صحفي. كما شوهد المدرب البرتغالي بعد ذلك يصيح ويُدلي بتصريحات حادة بينما كان تايلور ومسؤولون آخرون يستقلون حافلة ميني باص.

وصاح البرتغالي مورينيو مرتين بكلمة "عار" بالإنجليزية قبل أن يتحدث باللغة الإيطالية.

وكان الحكم الإنجليزي قد أعطى بطاقات صفراء لـ 13 لاعبا - لتكون هذه المباراة هي أكثر مباراة في الدوري الأوروبي من حيث عدد البطاقات الصفراء.

ومن بين البطاقات الـ 13، كانت سبعة من نصيب فريق روما - وهو رقم قياسي يسجَل في مباراة نهائية.